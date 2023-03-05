2023 PTT alımları ne olacak? PTT personel alım şartları nedir? İşte tüm detaylar

PTT bünyesinde çalışmak isteyenler PTT personel alım alımları olacak mı diye sürekli araştırma içerisine giriyor. PTT ile ilgili olarak sürekli alım dedikoduları ortada dönerken yakın bir zaman zarfında personel alımının yapılacağına dair bilgi verildi. PTT pek çok farklı pozisyonlardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla personel alımlarına da hız kesmeden başvuracak.

PTT alımlarında KPSS şartı olup olmayacağı da bir başka önemle sorulan soruların başında yer alıyor. KPSS şartı da sunan PTT, dağıtım, veznedar gibi çeşitli pozisyonlara bağlı olarakta aradığı puanları da farklı şekilde belirleyebiliyor. PTT de personel olarak çalışmak isteyenler güncel alımlara göz atarak başvurularını kolayca yapabilir.

PTT Personel Alımlarında Şartlar Ne Olacak?

Binlerce kişi PTT’de çalışmanın hayalini kurmaya devam ederken, personel alımlarıyla ilgili gelecek haberlere de gözünü dikmiş durumda. Tabi ki burada önemli olan faktörlerden biri de PTT personel alımı şartları ne olacağı denebilir. PTT alımlarında aranan şartların ne olduğuna bakıldığında;

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız

● 18 yaşına girmiş ve 36 yaşından gün almamış olmak

● Kamu haklarından yasaklı olmaması

● Suç kaydının olmaması isteniyor

● Herhangi bir sağlık sorunları bulunmaması

PTT alımlarında dikkat edilecek önemli şartlar arasında yer alıyor. PTT alımı Türkiye genelinde yapılacak olurken ilgili pozisyonlar için başvurularınızı yapabilirsiniz.

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