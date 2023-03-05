3 bankadan yeni açıklama geldi, Bankamatik kartı hesabınız üzerinden 70.000 TL ödeme alacaksınız

3 banka tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi ödemeleri için banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların bankamatik kartı hesapları üzerinden daha önce almış oldukları düşük limitli krediler haricinde artık daha yüksek limitlerde de kredi ödemeleri verileceği açıklandı. ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve bankalardan ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz Bu işlemlerde nakit kredi alacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler verilir ve hesaplarını uygun faizlerle kredi ödemeleri yatırılmaktadır.

3 banka tarafından yapılan bu Kredi kampanyasında özellikle özel bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu sorgulaması yapılacak ve kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan bu sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldıkları hakkında bilgiler verilecektir. Denizbank Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen kişiler nakit kredi başvurularını oturdukları yerden cep telefonları üzerinden SMS atarak da hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Denizbank Akbank ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlem gerçekleştirirken SMS atmanız durumunda sizlere ödeme vereceğini açıkladı. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredim t.c kimlik ve doğum tarihi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 70.000 TL kredi ödemesi için banka Akbank direkt uygulamasını önermektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirerek onay alacak olan vatandaşlar 24 ay vadeli bu kredileri hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bir kampanya açıklandı. bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.