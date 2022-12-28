2023 Oğlak Burcu Yorumu! Yeni Yılda Oğlak Burcu Neler Yaşayacak?

2023 senesi oğlak burçları için mistik bir şekilde yaklaşacakları farklı bir sene olacaktır. Burç sahipleri geçtiğimiz sene daha bireysel davranışlar sergiliyordu ancak 2023 ise paylaşım duygularının yoğun olduğu bir yıl olacak ve ailesel olgular ön plana çıkacak. Bu durum burç sahipleri için sosyal yaşamda da yerlerini almaya yardım edecek bir konudur. Plüton oğlak burcunda senelerce yapacağı yolculukta emin adımlar ile ilerlerken pek çok problem ile baş etmeyi de burs sahipleri öğrenecektir. Bunun yanı sıra duygusal ilişkilerde yeni başlangıçlar da söz konusu olacak ve bu oğlakları bekleyen denge savaşları gündemde yer alacaktır. İşini ve aşkın bir arada olacağı bazı ikilemler burç sahiplerini yıpratabilir ve oğlaklar ruhsal gelişimlerini her şeyden üstün tutmak isteyebilir.

Genel anlamda 2023 senesi oğlak burçları için fırsatlarla dolu bir yıl olacaktır ve bu sahipleri 2023 senesinin kendilerine sunacağı evrensel tekliflere hayır diyemeyeceklerdir. Bunun yanı sıra maddi konularda da oğlaklar hayallerini gerçekleştirebilir ve varlıklı olacakları bir yıla giriş yapabilir. Partnerleri ile ilişkileri olumlu bir şekilde seyrederken oğlaklar onun pozitif davranışlarını da hissedecektir.

Ocak ayında oğlak burçlarının aklı bir karış havada olacak ve dinamik canlı bir duygusal hayat ile beraber uzak yollar hakkında aşklar gündemde yer alacaktır. Bazı burç sahipleri iş arkadaşları ile yeni aşkların eşiğinde olabilir ve aşk ortaklıkları ya da iş ortaklıklarını beraber sürdürülebilir. Oğlak burçları bekledikleri heyecana teslim olmama savaşı da verebilir. Şubat ayında ise partnerinizle yeni ve kökten kararlar alabilir. Yoğun duygu alışverişi içerisinde olabilirsiniz. Burç sahiplerinin Şubat ayında sosyal istatistiği artış gösterecektir ve dikkat çekici bir görüntü verecektir. Oğlaklar iğneleyici ve anlamlı sözleriyle çevrelerini ve partnerlerini istediği gibi etkileyebilir ve bazı beraberlikler yaşayabilir.

Güneş tutulması 20 Nisan tarihinde oğlak burçlarının toplumsal evinde gerçekleşecektir ve bu süreçte uzun süredir burç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu aşk onları bulacaktır. Romantizm dolu günler oğlak burçları aşk yaşıyorsa onları bulabilir ve duygular, tutkular ve ilginç fanteziler bu dönemde ortaya çıkabilir. Cinsel potansiyellerini ve karşı cinsi üzerinde olan çekiciliklerini istediği gibi kullanmaları mümkün olan burç sahipleri kendilerini özel hissedebilecektir.

İş hayatında ise güçlenen özgüvenleri ile birlikte oğlak burçlarının sosyal kişilikleri ortaya çıkabilir ve bazı aktiviteler de beklenmeyen tanışmalar gerçekleşebilir. Para giriş ve çıkışının kazanılacak olması sebebiyle finansal yaşamdaki karışıklıkları dengelemek de burç sahipleri için bir zorunluluk olacaktır. Oğlaklar duygusal harcamalara açık bir dönem geçirebilir ve çevre şartları burç sahiplerini destekleyebilir. Uzun dönemli başarıların temeli ve kariyer hayatlarında önemli gelişmeler Oğlak burçları için beklemektedir. Burç sahipleri girdikleri topluluklarda farklı kişiliklerini ve fiziksel çekiciliklerini ön plana çıkarabilir ve Mart ayında rekabetçi duygulardan sakınabilir. Onlar için 2023 senesinde tavsiye edilen durum ilişki hayatlarına asılmak yerine gideni özgür bir şekilde bırakmaları olacaktır.