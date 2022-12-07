2023 Ocak Emekli ve Memur Zammı Ne Kadar Olacak Belli Oldu!

2023 yılı için Ocak ayında merak edilmeye devam ediliyor. Son 6 aylık enflasyon oranı üzerinden net bir rakam oluşturulacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kasım ayına yönelik enflasyon rakamları da netleşti. Şu anda 5 aylık enflasyon verisi göz önünde bulundurularak yeni yıla yönelik emekli ve memur maaş zammı üzerine fikir netleştirilmiş olundu. Aylık enflasyon rakamları ve refah payı göz önünde bulundurularak yeni yılın zamlı maaşları Aralık ayının son haftası açıklanmış olacak. Temmuz ayında yapılan son zam sonrası 6 aylık dönem için oluşacak yüzdelik artış 42.35'e ulaşmıştı. SGK ve Bağ-kur emeklileri bu oran üzerinden maaş artışı yaşarken en düşük emekli aylığı 1.500 TL'den 3.500 TL'ye çıkarıldı.

Kasım Ayı Enflasyonu Ne Kadar Oldu?

Kasım ayı enflasyon oranları belli oldu. TÜFE endeksi %84,39'a ulaştı. Yıllık bazda ele alınan bu rakam aylık olarak %2,88 oldu. 12 aylık ortalama %71,36 olarak belirlendi. Yİ ÜFE endeksi aylık %0,79 oranında artarken yıllık olarak ise 6,02 oranında artış gösterdi. Kasım ayında açıklanan enflasyon oranı sonrasında son 5 aylık süreç netleşmiş oldu. Temmuz ayından itibaren Kasım ayına kadar olan dönemde ,04'lük oranında bir yükselme söz konusu. Aralık ayında açıklanacak rakam ile bu daha da netleşecek.

Yeni Yıl Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Emekliler için alınacak olan şu anki net oran iken memurlar için bu oran .11 oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan son bilgilere göre yılbaşından itibaren yapılacak olan bu yükseliş sonrasında Aile Destek Ödemelerinin rakamı da değiştirilecek. Şu anda aktif olarak çalışma gösteren sosyal destek merkezlerinin sayısı 116'ya çıkarılıyor. Emekli maaşlarında asgari ücret gelirlerinde ciddi bir artış yaşanacağının da üstünde vurgulamasını sürdüren Cumhurbaşkanlığı azalan refah kaybı yavaş yavaş giderilecektir, mesajına da verdi. Öte yandan 5 aylık enflasyon verisi üzerinden yapılan hesaplamalarla emekli maaş rakamları şu şekilde oluşuyor: