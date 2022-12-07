15 milyon emeklinin beklediği açıklama! Ek ödeme haberi verildi! 20 bin TL'ye kadar bugün-yarın Alın!

Emekli maaş hesabınız üzerinden 20000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme verileceği açıklandı.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli 24 ay vadeli, 12 ay vadeli, kredi ödemeleri gerçekleştirilecek.

Emekli olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilecekleri kampanyalar açıklandı.

Sadece kamu bankaları üzerinden değil, ekonomik sıkıntı yaşayan tüm emekliler, hangi bankadan emekli maaş alıyorlarsa daha önce kredi alıp, düzenli ödemeler yapmışlar ise kredi başvurularını gerçekleştirerek, 20000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşınız eğer kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet sitesine giriş yapabilir ve buradaki kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde kredi sonucu verecek, onaylanan kredilerin ne kadar olduğu hakkında bilgileri de sizlere, SMS ile gönderecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek ve onay alacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde hemen sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilmektedir.