2023 Ocak Ayı Zamlı Memur maaşları belli oldu! Yeni Yıl Memur Zammı netleşti

2023 Ocak ayında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyonun ekonomik olarak sorunlar yaratmaya devam ettiği bu dönemde 2023 yılı için Memur maaş zammı senaryoları ortaya çıktı. Hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyon verisine göre 2023 Ocak ayı itibariyle memur maaşlarına zam yapılacak. Peki yeni memur maaşları ne kadar olacak? Zam oranı ne kadar olur? 2023 Ocak ayına ilişkin memur maaş tablosu ve zam hesapları haberimizde sizlerle...

Memur maaşlarına ilişkin olarak Ocak 2023 hesapları yapılmaya başlandı. Enflasyon oranlarının %60'ın üzerinde seyrettiği bu dönemde, yeni yıl itibariyle memur maaşlarına yapılacak zam oranı ve yeni zamlı memur maaşları merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini ve gerek asgari ücret gerek memur maaşları konusunda yeni yıl itibariyle gerekenin yapılacağını birçok kez duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından merak daha da arttı. En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, din görevlisi, polis, doktor, hemşire ve diğer memurlar ne kadar maaş alacak? Tüm merak edilenler ve 2023 Ocak ayı zamlı memur maaşı hesap senaryoları haberimizin devamında sizlerle.

EMEKLİYE VE MEMURA 2023 OCAK AYI ZAM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta asgari ücretli, emekli ve memurların enflasyona ezdirilmeyeceğini, toplumun tüm kesimini kapsayacak şekilde enflasyonun üzerinde zam müjdesi verileceğini duyuruyor. Son olarak Temmuz ayında emeklilere %42,35 oranında zam müjdesi verilirken en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı da 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseltilmişti. Memur ve memur emeklileri de Temmuz ayı itibariyle %2,5 ek enflasyon farkı ile zam almıştı. Memur kumülatif Ocak ayı zammı %30,95 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı zam müjdesi ile birlikte bu oran %85 oldu. Şimdi gözler 2023 Ocak ayına çevrildi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI OCAK 2023'TE NE KADAR OLACAK?

Memurlar, SSK, Bağkur ve Memur emeklileri, 2023 Ocak ayı başında son 6 aylık enflasyon verisine göre zam alacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşmedeki %8'lik zamma ilaveten enflasyon farkı kadar ek fark ödemesi de yapılacak.

Merkez Bankası'nın Ekim ayı piyasa anketine göre hesaplanan rakamlara göre 2022 yılının ikinci yarısında 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,86 olması bekleniyor. Eğer beklenen enflasyon gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,86 Ocak zammı alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı ile birlikte yüzde 18,86 oranında zam alacak.

2023 OCAK AYI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığının 3.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından Ocak 2023'te de memur emeklisi maaşlarının en düşük 7.223 TL olması bekleniyor. Yukarıdaki zam oranı senaryosuna göre en düşük memur maaşı (Ocak 2023 itibariyle) 9.109 TL'den 10.827 TL'ye, öğretmen 1/4 maaşının ise 12.276 TL'den 14.591 TL'ye, polis memuru 8/1 maaşının ise 13.747 TL'den 16.340 TL'ye yükselmesi bekleniyor.