18 yaşından büyük öğrencilere 12.000 TL nakit kredi verilecek! 9-10-11-12-13 Ocak'ta alın!

9-10-11-12-13 Ocak'ta alın! 18 yaşından büyük öğrencilere 12.000 TL nakit kredi verilecek! Öğrencileri okullarına devam ederken bir taraftan da ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçlarını kredi seçenekleri ile karşılayabilmeleri için bankalar 18 yaşını geçmiş olan öğrencilere kredi imkanı sunuyor. Öğrencilere 12.000 TL kredi desteği için hangi bankaya ve nasıl başvurulması gerektiği belli olmaya başladı. Bu konuda yapılan açıklamalar ve 18 yaşından büyük öğrencilere 12.000 TL nakit kredi detayları…

İş Bankası öğrencilere ihtiyaç kredisi başvurusu

İş Bankası öğrenciler için 12.000 TL kredi başvurusunu sadece İş Cep üzerinden vermektedir. Bunun için bankadan bir hesabınızın olması ve kredi notunuzun da yüksek olması gerekiyor. Hesabı olan kişiler internet bankacılığı şifresi aldıktan sonra kredilerinin İş Cep uygulaması üzerinden yapabilmektedir.

Kredi başvurusu hemen onay alanların kredisi hemen hesaplarına yatacaktır. 12 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredileri alabilirler. Üstelik bu kredinin başvurusu online olarak yapıldığı için dosya masrafı da bulunmamaktadır.

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