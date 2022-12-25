2023 Evde Bakım Ücreti Ne Kadar Yükselecek?

Beyan edilen asgari ücret 8.506 TL'dir. 2022'de evde bakım aylık 3.336 TL olarak ödenecek. Evde bakım maaş talepleri her ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve her bölgede Sosyal Hizmetler Merkezlerine iletilir.

Evde bakım maaşı alıp yararlanılabilmesi için kişinin en az %50 oranında engeli ve ağır bir engeli olması ve bakıma muhtaç kişinin İlçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hemşirelik Komisyonu tarafından belirlenerek bakıma muhtaç kişi olarak belirlenmesi gerekir. Türkiye’de sağlık yetkililerine sunulan raporlarda "ağır engellilik" ifadesi yer almalıdır. Bu raporları özel hastanede almak yasaktır.

Raporları kesinlikle bir devlet hastanesinde almanız gerekmektedir. Özel hastaneden 0 engelli raporu dahi alınsa geçerli olmaz. Bu geçerliliğin sayılması için devlet hastanesinde bir heyet raporu olmalıdır.

Üvey akraba olan kişiler baktıkları üvey akrabalarının üzerinden bir maaş alamıyorlardı. Şimdi yeni yapılan düzenleme ile gerçek akrabalık bağı olmadan üvey akrabalar da evde bakım maaşı alabilirler.

Bu ücret kurallarına göre evde bakım yardımı alabilir raporu olan kişiler son dönemde başvuru yapmaya başladı. Aynı şekilde, engellilik yüzdesine bakılmaksızın, sağlık kayıtlarında 18 yaş altı bir küçüğün "özel veya çok özel koşullara ihtiyacı" olduğunu gösteren engelli aile üyeleri evde bakımdan yararlanabilir. Raporda "tamamen bağımlı" ifadesi yer alıyorsa, 18 yaşından büyük kişiler için engelli aile üyeleri yine de yardım alabilir.