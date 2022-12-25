Maliye Bakanı Nureddin Nebati​​​​​​​: Enflasyon Ortadan Kaldırıldı! Ekonomi Yolunda!

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de düzenlenen Yeni Yüzyıl Ekonomi Konferansı'nda düzenlenen sunumda konuştu; Ekonomik zafere ulaşmak için ilerliyoruz. İhracatta Cumhuriyet tarihimizde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz. Son 20 yılda, ülkenin her yerini yeniden inşa ettik. Cumhuriyetin kuruluş arifesinde alınan kararların önemli bir bölümü bugün de geçerlidir. Milli sanayiyi geliştirmek, milli kaynakları kıymetlendirmek, çiftçiye ve yatırım yapmak isteyenlere kredi vermek, bunun için bankalar kurmak gerekiyor. Yerli sanayinin gelişmesi için tarife oranları güncellenmelidir. Birçok zorluğa rağmen alınan bu kararlar, ülkenin kararlılığının açık bir göstergesidir.

Bugün ülkemiz ve dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Dünya pandemiyi atlatıp toparlanma sürecine girerken, enerji ve gıda politikalarını istikrara kavuşturmaya giderek daha fazla odaklanıyoruz. Son 20 yılda altyapıya büyük yatırımlar yaparak, Türk ekonomik modelinin ilk yılını başarıyla tamamlayarak Türk yüzyılına doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler, bağımsızlığı ve değerleri adına söz söylemesini bilen bir millet görüntüsü vermeyen bir milletin çocuklarıyız.

Kongre'nin yapıldığı bina, 1979'da belediye tarafından yıkıldı. Aynı lokasyonda 1. İzmir Ekonomi Konferansı'nın yapıldığı binayı da hızla inşa ediyoruz. Binanın bir an önce tamamlanmasını temenni ediyoruz. Onlar yıkıyor, biz inşa ediyoruz. Sadece sağlam bir temel inşa etmekle kalmamalı, onu korumalı, elimizden geldiğince doldurmalı ve dünyaya örnek olmalıyız. Dedi. Bu sözleri ile ekonomiden bahseden Nebati son dönemlerde iyi olduğumuzun da üzerini sıkça vurguladı.