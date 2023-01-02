Beklenen Ödemeler 10 Gün İçinde Yapılacak: TC Kimlik Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olanlar İçin Müjdeli Haber Verildi

Tc Kimlik numaranız üzerinden sizlerde 10 gün içerisinde başvurumuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası ile birlikte Finansbank tarafından başlatılan kampanyaya katılarak, 50000 TL'ye nakit krediyi gelir belgesiz olarak kullanabilirsiniz. Ocak ayı içerisinde başlatılacak olan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit ihtiyacı olup, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda ve kredi puanı yüksek olmaları durumunda, 10 gün içerisinde bu iki banka üzerinden düşük faizli kredi ödemesi yapılır.

BAŞVURU

Acil başvuru yapmak istiyorsanız, kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara SMS ile kredi imkanı sağlanır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak kısa mesaj ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

QNB Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda bu bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi, ayrıca, Yapı Kredi Bankası, sizlere banka müşterisi olmanız durumunda mobil uygulama üzerinden onay vererek, kredi kullandırımı gerçekleştirecektir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında banka kredi puanı yüksek olan tüm vatandaşların kredi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda alınacak olan kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilir ve onaylanan kredi hesaplara yatırılarak kullandırılır. QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebilir veya bu bankaların şubeleri haricinde internet siteleri üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilirsiniz.