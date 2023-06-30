Türkiye'de emekli vatandaşlarımız için Temmuz 2023 zammı konusundaki geri sayım devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere, emekli maaşları son dönemde en düşük 7.500 TL olarak belirlendi. Ancak bu rakam, her altı ayda bir güncelleniyor ve bunun için kullanılan en önemli gösterge olan enflasyon verilerinin son beş aylık diliminde netleşmeye başladı. Peki, bu durumda 2023 Temmuz zammı için tahminler nelerdir ve hesaplamalar nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Temmuz 2023'te Beklenen Enflasyon Oranları

Temmuz 2023 emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı, Haziran ayının ilk haftasında belirlenecek olan enflasyon verilerine dayanacaktır. Bu veriler, toplamda altı aylık bir dönemi kapsar ve bu süre zarfında yaşanan enflasyon oranı, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirler.

Bu süreçte, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları, söz konusu dönemdeki enflasyon oranında artırılacak. Buna göre, özellikle Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarındaki değişimler büyük önem taşıyor.

SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşlarında Beklenen Zam Oranları

Öngörülere göre, Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon oranının eksiye düşmediği durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında Temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında bir zam bekleniyor.

Bu durumda, en düşük emekli aylığı olan 7.500 TL'nin üzerine enflasyon farkı zammı eklenecek. Ancak bu zam oranı, kök aylıklar üzerinden hesaplandığı için, bu maaş miktarının altında kalan aylıklar, devlet tarafından 7.500 TL'ye tamamlanacak. Yani, zaten 7.500 TL aylık alan emeklilerin büyük çoğunluğu, temmuz ayında ekstra bir zam almayacak.

2000 Öncesi ve 2008 Sonrası Emekli Maaşları

2000 öncesi SSK'lıların kök aylıkları, mevcut durumda 6.093 TL seviyesinde. Bu tutara yüzde 15.21'lik zam uygulandığında, kök aylık 7.020 TL'ye yükselecek. Ancak, bu durumda da aylık maaşları 7.500 TL'de kalacak.

2008 sonrası emekli olanların durumu ise biraz daha farklı. Bu grup için en düşük emekli aylıkları, genel olarak daha düşük seviyelerde bulunuyor. Eğer yeni bir kanun değişikliği yapılmazsa, bu grup emeklilerin aylıkları da Temmuz 2023'ten itibaren 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek ve bu süreçte en düşük emekli aylığı miktarının 7.500 TL olarak sabit kalması bekleniyor. Ancak bu konuda net bir sonuca ulaşabilmek için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.