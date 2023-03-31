2023 Dacia Duster fiyatlarında indirimin kralı yapıldı! Yüzde 50 düşürdü! Araç piyasası hızlandı

Yüzde 50 düşürdü! Araç piyasası hızlandı... 2023 Dacia Duster fiyatlarında indirimin kralı yapıldı! Yıllardır Romanya'da üretilen ve Türkiye'de satışa sunulan Dacia Duster SUV modeli artık Renault'un Bursa fabrikasında da üretilecek. Yerli ve milli Dacia Duster üretimi sayesinde fiyatların ciddi anlamda düşmesi bekleniyor. Şu anda ülkemizde 613.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Dacia Duster, yerli üretimle birlikte 450.000 TL seviyesine kadar düşebilir.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yerli üretimin ne zaman başlayacağı konusunda detaylı bilgiler yakın gelecekte paylaşılacak. Bu gelişme, Dacia Duster'ı satın almak isteyenler için büyük bir fırsat olacak.

Sonuç olarak, Dacia Duster'ın Türkiye'de üretilmesiyle birlikte sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışlarına bir çözüm bulunmuş olacak. Bu gelişmenin, otomobil sektöründe de önemli bir etki yaratacağı düşünülüyor.

Dacia Yeni Duster 2023 Mart Sıfır Araç Fiyat Listesi

Dacia Duster Essential TCe 90 bg 613.000 TL Dacia Duster Expression ECO- G 100 bg 673.000 TL Dacia Duster Essential TCe 150 bg 4x4 716.000 TL Dacia Duster Essential TCe 150 bg EDC 705.900 TL Dacia Duster Journey TCe 150 bg EDC 754.900 TL Tarım Kredide çılgın indirim! 10.90 TL'den başlayan fiyatlarla! Yarın son gün! Böylesi az gelir! Dacia Duster Essential Blue dCi 115 bg 4x4 791.000 TL



haber24.com özel haber