2023 asgari ücretle çalışanlar için ara zam tutarı belli oldu! Ek zam tutarı ve ek ödemeyle cepler bayram edecek

Ek zam tutarı ve ek ödemeyle cepler bayram edecek... 2023 asgari ücretle çalışanlar için ara zam tutarı belli oldu! Bilindiği gibi çalışanlar ve emekliler yılda iki kez maaşlarına yapılan zamlardan yararlanmaktadır. Asgari ücret işverenlerin çalışanlarına en düşük verdiği ödeme şeklidir.2023 yılı içerisinde yapılan zam oranına göre net olarak belirlenen asgari ücret tutarı 8 bin 506 Türk Lirası oldu. Bu miktar çok yüksek bir meblağ olmada da asgari ücretle çalışanlar için çok önemli bir zam olarak kabul edilmektedir.

2023 Yılı İçin Asgari Ücret

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu son açıklamaya göre asgari ücret brüt olarak 10.008.00 Türk Lirası olmuştur. Net olarak ise 8 bin 506 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

2023 Yılı Vergi Dilimleri

Vergi dilimleri çalışanların aldıkları ücretler üzerinden vergi dilimi oranı üzerinden hesaplanmaktadır. En son yapılan açıklama doğrultusunda 2023 asgari ücret çalışanlarından gelir ve damga vergileri alınmayacaktır.

Vergi Beyanı Nasıl Olur?

İlk olarak işverenden en son aldığınız maaşı gösteren ücret bordronuzu temin etmeniz gereklidir. Sonrasında beyan name verip vermeyeceğinizi ilgili linklere tıklayarak öğrenebilirsiniz. Burada yer alan ücret gelirleri bölümüne girerek işverenden aldığınız tutar miktarını girip kontrol edebilirsiniz.

Fakat beyan name vermeniz gerekli ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesine girerek verginizi beyan edip zamanında ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

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