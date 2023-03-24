Son dakika müjde! Emekliye 15500 TL Ödeme Veriliyor

15.500 TL'ye kadar emekli maaşı hesabınız üzerinden ödeme almak istiyorsanız 36 ay vadeli katılabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasına kamu bankaları üzerinden emekli maaşı almanız durumunda sizleri ödemeler verilmektedir. 15.500 TL nakit kredi kullanacak olan tüm emekliler için başlatılan kampanyada Vakıfbank başta olmak üzere Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları üzerinden destek kredisi başvurusuna katılarak devlet destekli faiz oranlarından yararlanabilir ve emekli maaşı hesabınız üzerinden gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. 3 kamu Bankası üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakip Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapılacak ve kredi ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatırılarak de kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları da kendi bankasından emekli maaşı alıp düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini ve bu ödemeleri de banka hesaplarına yatıracağını açıkladı. daha önce yüksek limitli emekli kredisi kullanıp düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşların 75 yaşına aşmamış durumunda olması ile birlikte kredi başvuruları banka şubeleri üzerinden ve bankaların Kendi resmi internet siteleri üzerinden verilmektedir.

3 kamu Bankası üzerinden de yapılan tüm işlemlerde nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde yapılırken kredi işlemleri 5 dakika içerisinde hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşını kendi bankasından almayan vatandaşların da emekli maaşlarını kendi bankasına taşımaları halinde yüksek limitli krediler verecek ve bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanmalarına da olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen tüm emekliler için yapılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların maaş müşterileri olmaları halinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde banka hesaplarına yatırılır ve yüksek limitli kredi kullanacak olan kişilerin de ne kadar kredi onayı aldıkları mobil uygulamalar üzerinden gösterilmektedir.