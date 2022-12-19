2023 asgari ücret zammı sızdı! 20 Aralık yüzde 50 artışla birlikte zamlı asgari ücret brüt 9 bin 707 lira oldu

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık’ta yani yarın üçüncü toplantısını yapacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarından, TÜİK’ten istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni ücret için kararın bu toplantıda alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. İşte asgari ücrete ilişkin başta senaryolardaki rakamlar olmak üzere merak edilen soruların yanıtları…

İşçi konfederasyonu ne istiyor?

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, pazarlığın yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

İşverenler ne istiyor?

İşveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

Senaryolar asgari ücrette hangi tutarlara işaret ediyor?

Öncelikle yeni asgari ücretin TÜRK-İŞ’in ‘kırmızı çizgimiz’ dediği 7 bin 785 liranın üzerinde olması bekleniyor. Özellikle 8 bin lira ve üstü tutarlar konuşuluyor. Eğer asgari ücret net 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa bu maaşla çalışanların gelirinde yüzde 45.45 artış yaşanacak.

Asgari ücret yüzde 50 artış yapılırsa net 8 bin 250 (brüt 9 bin 707 lira), yüzde 54.54 yükseltilirse 8 bin 500 (brüt 10 bin), yüzde 59.08 artırılırsa 8 bin 750 (brüt 10 bin 294), yüzde 63.63 artırılırsa 9 bin (brüt 10 bin 588) liraya çıkacak. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65 olan 2022 enflasyon tahmini yansıtılırsa da 9 bin 75 (brüt 10 bin 677) liraya ulaşacak. Senaryolar ağırlıklı olarak ise 8 bin 500 lira seviyesine işaret ediyor.

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