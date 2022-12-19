Son dakika: Emeklilere Şubat 2023’de yatacak zamlı maaş belli oldu! Cumhurbaşkanı açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı açıkladı. Emeklilere Şubat 2023’de yatacak zamlı maaş belli oldu! Haberin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Başkan Erdoğan tarafından paylaşılan haberde 2023 yılında yapılacak olan zamlı maaş olanaklarının detayları kesinleşmeye başladı. Erdoğan’ın açıklamalarına ek olarak Bakan Nebati’de açıklamalarda bulunarak emeklilere sunulacak olan zamlı maaşların %35 oranında artış göstereceğini dile getirdi.

Yapılacak olan zamla beraber en düşük emekli maaşı 5000 TL olurken en yüksek emekli maaşı ise günümüzde 15 bin TL’yi geçecek. Bu konuda çok çeşitli açıklamalar yapılıyor olsa da en son emeklilik maaşı miktarı yılbaşında belli olacak gibi görünüyor.

Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!

Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması emeklilerin heyecanlanmasına vesile oldu. Emekliler bu kapsamda yüksek promosyon oranlarından da yararlanmaya sahip olabilecekler. Emeklilere fırsatlarla dolu hizmet olanağı dahilinde sunulacak olan hizmetlerin her geçen gün genişletilmesi kişileri memnun eden gelişmelerden bir tanesidir.

Şubat 2023 yılında zamlı maaşların açıklanmasının ardından emekliler mutlu durumda oldu. Bu mutluluğun emekli maaşlarının beklenen de daha yüksek bir oranda olması ile birlikte artacağı düşünülüyor.

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