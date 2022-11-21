11 Haneli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranızı Hemen SMS Atın Yeni Kampanyaya Katılım Sağlayın

Bu sabah saatlerinde yepyeni bir kampanya haberi açıklanmış oldu. 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile SMS atanlar başlatılan yeni kampanyaya katılım sağlayabilecekler.

Yaşanan son dakika gelişmeye göre yarından sonraya kadar bu kampanyanın geçerli olacağı belirtiliyor. Gündemde fırtınaların esmesine neden olan kampanya Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanmış oldu.

Banka tarafından başlatılan yeni kampanyada çok önemli gelişmelerin yaşanacağı da ortaya çıkmış oldu. 11 haneli T.C kimlik numaralarını SMS yoluyla atanlar sunulacak olan bu yeni kampanyaya katılım sağlayabilecekler. Yapı Kredi Bankası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında çok önemli gelişmelerin yaşanacağı da belirtiliyor.

Yapı Kredi Bankası'ndan Şok Kampanya

Yapı Kredi Bankası'ndan şok bir kampanya haberi daha açıklanmış oldu. Yaşanan flaş gelişme ile birlikte T.C kimlik numarasını 44 70'e SMS atan tüm vatandaşlar 150 TL'lik kampanyadan faydalanabilecekler. Banka tarafından açıklanan kampanyaya tüm vatandaşlar katılım sağlayabilecekler. 11 haneli T.C kimlik numaralarını kısa mesaj yoluyla bankaya ulaştıranlar 150 TL'lik ödemeden faydalanabilecekler. Bu yeni ve şok kampanya gündemde fırtınaların esmesine neden oldu. Banka tarafından kampanya yarından sonra ki günler geçerli olacak.

Hemen T.C Kimlik Numaranızı Mesaj Atın 150 TL'yi Kazanın

Yapı Kredi Bankası'ndan yepyeni bir kampanya haberi daha açıklanmış oldu. Banka tarafından yapılan duyuruda T.C kimlik numaralarını mesaj olarak atanlara 150 TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. Banka tarafından düzenlenen kampanyaya tüm vatandaşlar katılım sağlayabilecekler. 11 haneli T.C kimlik numarasını 44 70'e mesaj atanlar 150 TL'lik ödemeden faydalanabilecekler. Yapı Kredi Bankası tarafından bu kampanya gündemde yeni gelişmelerin yaşanmasına da neden oldu. Banka kampanya haberini bu sabah saatlerinde açıkladı.