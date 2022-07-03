2022 KPSS Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları için kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi sınav tarihlerini öğrenmek adına çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyordu. Nisan başvurularının ise yapılan son değişiklikler ile Mayıs ayında alınması sonrasında sırada Ortaöğretim ile Önlisans başvuruları bulunuyor.

Konu hakkında takvim yayınlayan ÖSYM ortaöğretim başvurularının Eylül ayında başlayacağını açıklarken önlisans başvurularının ise Ağustos ayında başlayacağını açıkladı. ÖSYM takvimine göre açıklanan başvuru tarihleri dikkat çekti ve gündemde yer aldı. Ortaöğretim ve önlisans 2022 KPSS başvuru tarihleri uzun süredir araştırılıyordu. Binlerce kişi kamuda memur olmak için titizlikle çalışmalarını yürütürken KPSS başvurularının ne zaman başlayıp biteceğini de merak ediyordu. Sizler için haberimizin devamında 2022 senesinde KPSS başvurularının başlama ve bitiş tarihine detaylı bir şekilde yazdık.

Sorgulamalar çok sayıda kişi tarafından hız kesmeden sürüyor ve KPSS başvurularına yönelik olarak araştırmalar devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılacak olan pek çok kişi kamuda görevli olmak için çalışmalar yapıyor. Fakat söz konusu bu sınav öncesinde KPSS başvurusu yapılması gerekiyor ve vatandaşlar bu tarihin ne zaman olacağını araştırıyor. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınması sonrasında bu defa önlisans ile ortaöğretim başvuruları gerçekleşecek. Peki 2022 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor, KPSS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin yayınladığı takvim hakkında detaylı bilgiler ve ortaöğretim ön lisans KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi...

2022 senesi için ÖSYM'nin yayınlamış olduğu takvime göre 6 Kasım tarihinde KPSS ortaöğretim sınavının gerçekleşeceği yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun yanı sıra KPSS ortaöğretim başvurularının ise 1 Eylül tarihinde başlayıp 13 Eylül tarihinde sona ereceği yönünde bilgiler açıklandı.

KPSS 2022 Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Binlerce kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmek için KPSS başvuru ücretini de merak etti ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans 2020 oturumunda önlisansın başvuru ücreti 80 Türk Lirası olarak açıklanmıştı. Bununla birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim başvuru ücreti de 80 Türk Lirası olarak yazılmıştı. Son olarak 2020 senesinde düzenlenen iki oturumun ücreti aynı miktardaydı.

KPSS 2022 Başvurusu Nasıl Yapılır?

ÖSYM'nin resmi web sitesinde KPSS lisans sınav başvurularının başladığı öğrenildi ve KPSS lisans kılavuzunda kurum tarafından yayınlandığı bilgisine ulaşıldı. KPSS alan bilgisi- KPSS genel kültür- eğitim bilimleri- genel yetenek- KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi sınavı, sınav takviminde yer alan bilgilere göre 6 Haziran tarihine kadar sürecekti.

KPSS başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alıyordu ve KPSS başvuru ücreti kılavuz içerisinde gösterilmişti.

KPSS lisans başvuru tarihinin 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilmişti.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihinin ise 01.09.2.022 ile 13.09.2022 tarihler arasında yapılacağı yazılmıştı.

KPSS önlisans başvurusunu ise 03.08.2022 ile 15.08.2022 tarihleri arasında yapılacağı yönünde bilgiler vatandaşları ile paylaşılmıştı.

KPSS 2022 Sonuçları Ne Zaman Hangi Tarihte Açıklanacak?

KPSS lisans sınav sonuçlarının 2 Eylül tarihinde açıklanacağı öğrenirken KPSS ortaöğretim sonuçlarının ise 1 Aralık tarihinde ve KPSS önlisans sonuçlarının da 27 Ekim tarihinde açıklanacağı yönünde bilgilere ulaşıldı.