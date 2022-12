2022 Katar Dünya Kupası'nda herkes bu olayı konuşuyor!

İnternet üzerinden yayınlar yapan İspanyol teknik adam, gerçekleştirdiği yayınlardan elde edilen gelirleri bir çocuk onkolojisi vakfına bağışlama kararı aldı. Enrique böylece kansere yakalanan çocuklara desteğini bu yolla da sürdürmüş olacak.

YAYINLARA DEVAM ETMEYECEK

Enrique yayınlara devam edip etmeyeceğine ise "Dünya Kupası'ndan sonra devam etmeyeceğim. Bu yayınlar aslında zenginleştirici bir deneyim ve rahatlamamıza yardımcı oluyor. Ama Dünya Kupası'ndan sonra devam etmeme kararı aldım" sözleriyle açıklık getirdi.

KIZINI KAYBETTİ

Hatırlanacağı üzere Almanya ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası kameraların karşısına geçen Enrique, 29 Ağustos 2019’da vefat eden kızı Xana Enrique’yi duygusal şekilde anmıştı. Enrique'nin kızı 29 Ağustos 2019’da 10 yaşındayken kemik kanseri sebebiyle vefat etmişti.

NE DEMİŞTİ?

Luis Enrique, "Önemli bir maçtı ancak aynı zamanda kızımın 13. doğum günüydü. Ailem ve ben bu durumla uzun zamandır doğal olarak yaşamaya çalışıyoruz. 3.5 sene geçti. Kızımız Xana fiziksel olarak yanımızda olmasa da o her gün bizim çok yakınımızda. O her zaman benimle, bizimle, kalbimizde. Onu çok özlüyoruz. O her gün benim yanımda. Kızımı çok seviyorum. Her gün başımıza gelen pek çok şeyde onun o duruma nasıl tepki vereceğini düşünüyoruz. Hayat böyle işliyor. Sadece güzellik ve mutluluğu bulmaya çalışmak değil aynı zamanda bunların üstesinden gelebilmektir hayat" ifadelerini kullanmıştı.