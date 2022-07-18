18 Temmuz Güncel Altın Fiyatları

Bir ons altının fiyatı 1.718 dolardır. Bir gram altın ne kadara mal olur? 18 Temmuz'da bir gram altın 966 liraya satıldı. Çeyrek altının fiyatı nedir? Altın Cumhuriyet 2022... 18 Temmuz 2022 güncel altın fiyatı…

Haftaya yükselişle başlayan altın gram fiyatı 966 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde gram altın fiyatı, altın fiyatlarındaki ve dolar fiyatındaki düşüşle birlikte değer kaybederek günü %0,4 düşüşle 955,4 liradan kapattı.



Yeni haftaya yükselişle başladıktan sonra gram altın fiyatı, saat 10:45'te bir önceki kapanışa göre %1.1 artışla 966 liradan işlem görüyor. Aynı dakika içerisinde çeyrek altın 1.585 liraya, Cumhuriyet altını ise 6.73 liraya satıldı.



Cuma günü %0,1 düşüşle 1.707.7'de günü kapatan altının ons fiyatı, bir önceki kapanışa göre %0.7 daha yüksek 1.718.7 dolardan işlem görüyor. Analistler, bazı şahin Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarıyla Temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artırımı olasılığının zayıfladığını ve bu durumun altın talebini artırdığını kaydetti.



Piyasa, Fed'in Temmuz ayında %70 olasılıkla 75 baz puan faiz artıracağını belirtse de, Eylül toplantısında %50 olasılıkla 75 baz puan, %33 olasılıkla 50 baz puanlık artış olacaktır. faiz oranları.

Bugünkü verilerin oldukça sakin olduğunu iddia eden analistler, teknik açıdan 1.690 doların bir ons altının fiyatı için bir destek ve 1.70 dolar direnç olduğunu bildiriyor.



Peki altının fiyatı nedir?

Bir gram altının alış fiyatı 966 lira 30 kuruş iken, satış fiyatı 966 lira 50 kuruş. Altın alış fiyatı 1.5

1 lira, satış fiyatı 1.585 lira. Peki, bir gram altın, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını ne kadar?

18 Temmuz güncel altın fiyatı aşağıda…

Ons

Alış: 1.718,31 dolar

Satış: 1.718,70 dolar

Gram

Alış: 966,30 lira

Satış: 966,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.541,57 lira

Satış: 1.585,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.352,00 lira

Satış: 6473,00 lira