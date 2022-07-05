2022 Dünya Oyunlarına Hazırlanmak için Japonya'ya Kaçan Ukraynalı Sumo Güreşçileri Dikkat Çekti

Rusya'nın işgali ile eğitimi kesilen altı Ukraynalı sumo güreşçisinden oluşan bir ekip yakında 2022 Dünya Oyunları'nda yarışmak üzere ABD'ye gidecek.

Dünya Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin desteğiyle düzenlenen uluslararası çok sporlu bir etkinliktir. Bu yıl 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3.600 seçkin sporcu altın için yarışacak.

Ukrayna'dan Japonya'ya!

Ukraynalı sumo takımı, yarışmaya hazırlanmak için eski güreş sporunun evi olan Japonya'da antrenmanlarla meşguldü. Güney Oita ve Ehime vilayetlerinde eğitim kampları düzenlediler.

Daha önce Harkov'da eğitim gören sporcular, ancak Rusya işgal ettiğinde ve şehir Şubat ayı sonlarında ağır bombardımana maruz kaldıklarında ayrılmak zorunda kaldılar.

"Ülkemizde olup bitenler korkunç. İnsanlar ölüyor, altyapı yok ediliyor, spor kompleksleri yok ediliyor. Ukrayna sumo ekibinin bir üyesi olan Ivanna Berezovsky, "Roketler ülkenin her tarafına düşüyor, hiçbir yer sakin değil" dedi. Berezovsky, 2017 Dünya Oyunları'nda açık ağırlık kategorisinde gümüş madalya kazandı ve şu anda Ukrayna takımındaki iki kadından biri. Berezovksa, "Dünya Oyunlarında yarışmak, her şeyden önce kendime mutlu olacak bir şey vermek istiyorum ve sonra insanlara neşelendirecek bir şeyler vermek istiyorum" diye ekledi.

Ukrayna, 2005 Dünya Oyunları'nda ilk kez sahneye çıktığından beri Sumo sporunda en başarılı ülkelerden biri olmuştur. Ukrayna'da yaklaşık 3.000 kişinin sumo güreşi sporuna katıldığı tahmin ediliyor. Bu yıl Rusya ve Belaruslu sporcuların Dünya Oyunlarında yarışmaları yasaklandı, ancak Ukraynalı teknik direktör Liubov Korobko"spor ve siyasetin birbirine karışmaması gerektiğine" inandığını söyledi. "Rusya'da bu savaşa karşı olan birçok sporcu olduğunu düşünüyorum" dedi. Korobko, "Sporcularının bize arkadaş olarak görüşlerini bildirmeleri ve barış isteklerini ifade etmeleri için iyi bir yer olacağını düşünüyorum" dedi. Dünya Oyunları 7-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında devam ediyor.