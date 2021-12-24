2021'de ABD Dış Politikası: Biden'ın İlk Döneminde Önemli Anlar

Başkan Joe Biden'in yönetimi, 20 Ocak 2021'de göreve başladı ve Washington'un dünyayla nasıl etkileşime girdiğine dair kapsamlı bir revizyon vaadinde bulundu ve eski Başkan Donald Trump'ın yıkıcı, tek başına duruşuna belirgin bir kontrpuan olacağına söz verdi. ve kendi sözde “orta sınıf için dış politikası” ile içeride istikrar ve refahı yurtdışındaki ABD çıkarlarına bağlamak.

Taahhütleri arasında:

Küresel toplulukla yeniden etkileşim kurmak

ABD liderliğini yeniden öne çıkarmak

Ülkenin en uzun savaşını bitirmek

“Giderek daha iddialı” bir Çin'e daha iyi yanıt vermek

Rusya ile “istikrarlı” bir ilişki aramak

İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak

Washington'un Meksika ile güney sınırındaki politikalarına daha fazla insanlık katmak

2021 sona ererken, yönetim gerçekten de kilit müttefiklerle ilişkilerini yeniden geliştirmeye ve kendisini küresel krizlerle mücadelede merkezi bir oyuncu olarak konumlandırmaya çalıştı, ancak insan haklarına öncülük eden bir dış politika yeminlerini yerine getiremediği için eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bazılarının, küresel işbirliğine - özellikle de süper güçler arasında - şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir zamanda, ideolojik farklılıkların aşırı vurgulanması olarak tanımladığı şey.

“2021 bir geçiş yılıydı. Başkan Biden, Trump'ın aceleciliğini pragmatizm ve gerçekçilikle değiştirdi. Başkan Barack Obama'nın eski ABD dışişleri bakan yardımcısı PJ Crowley, El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD politikasının gerçekte ne olduğu konusunda daha fazla anlayış var.

"Bu gerçek bir başarı, ancak aynı zamanda 2022 için büyük bir sınav hazırlıyor. Amerikan dış politikasının tonunu sıfırladıktan sonra şimdi anlamlı sonuçlar verebilir mi?"

İşte 2021'deki ABD dış politikasından önemli çıkarımlar:

Küresel kuruluşlar ve müttefiklerle 'yeniden etkileşim'

Biden, Paris iklim anlaşmasına ve Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılarak görevdeki ilk gününde süreci başlatarak önceki yönetimden farklı bir gidişatın sinyalini vermek için hızla harekete geçti. Trump, sırasıyla 2017 ve 2020'den başlayarak her ikisinden de çekilme kararı aldı.

Biden ayrıca, Trump'ın çatışmacı yaklaşımıyla sıralanan NATO müttefiklerine güvence vermeye, Kuzey Amerika komşularıyla ilişkileri düzeltmeye, ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki katılımını yeniden artırmaya ve Washington'u iklim değişikliğiyle mücadelede, koronavirüs pandemisine yanıtta küresel olarak bir lider olarak konumlandırmaya çalıştı.

Eylül ayında BM Genel Kurulu'na hitap eden Biden, “tarihin bir dönüm noktasında” uluslararası işbirliğini destekleyecek “acımasız” bir ABD diplomasisi dönemi öngördü. Yılı, dünya liderlerinden reform taahhütleri için zorlamayı amaçlayan, ancak konuk listesi ve ABD'nin yerel seçim kargaşasının ABD'nin saltanatını ele geçirme yeteneğini zayıflatıp baltalamadığı konusunda eleştiri çeken sözde “Demokrasi Zirvesi” ile kapattı.