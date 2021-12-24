Müslümanlara Soykırım Çağrısı Yapan Hindu Olayı Öfkeye Yol Açtı

Hindistan'daki Hindu dini liderlerinin Müslümanlara karşı soykırım çağrısında bulunduğunu gösteren videolar öfkeye yol açtı ve harekete geçme taleplerine yol açtı.

Hindistan polisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey Uttarkand eyaletindeki Haridwar'da geçen hafta gerçekleşen ve katılımcıların Müslümanlara karşı toplu katliamlar ve silah kullanımı çağrısı yaptığı olayla ilgili nefret söylemi soruşturması başlattıklarını söyledi.

Toplantıda bir konuşmacı kalabalığa, viral hale gelen bir videoya göre, insanların Müslümanları öldürdükleri için hapse girme konusunda endişelenmemeleri gerektiğini söyledi.

"Yüz kişiyiz asker olsak ve iki milyonunu öldürsek, galip geleceğiz... Bu tavırla durursanız, ancak o zaman 'sanatana dharma'yı [Hinduizmin mutlak bir biçimini] koruyabileceksiniz," kadın söz konusu.

Toplantıya Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) en az bir üyesi katıldı. Parti, 2014'te iktidara geldiğinden beri katı Hindu milliyetçileri tarafından Müslümanlara ve diğer azınlıklara yönelik zulmü teşvik etmekle suçlanıyor, iddiaları reddediyor.

Tanınmış Müslüman Milletvekili Asaduddin Owaisi, videodaki kışkırtıcı yorumların "açık bir soykırım kışkırtma vakası" olduğunu tweetledi.

Modi hükümeti olay hakkında yorum yapmadı.

Videodaki kadının, Hintlilerin 1948'de Hint bağımsızlık simgesi Mahatma Gandhi'ye suikast düzenleyen Hindu muhafazakarı "Nathuram Godse'ye dua etmesi" gerektiğini de eklediği bildirildi.

Başka bir delege, Prabodhanand Giri - genellikle kıdemli BJP üyeleriyle fotoğraflanan sert bir Hindu grubunun başkanı - bir "temizlik" ve orada bulunanların "ölmeye ya da öldürmeye hazır" olması çağrısında bulundu.

“Myanmar gibi polis, politikacılar, ordu ve Hindistan'daki her Hindu silah almalı ve bu temizliği yapmalıdır. Başka bir seçenek kalmadı” dediği duyuluyor.

Myanmar'da ağır zulüm gören Müslüman Rohingya azınlığa yönelik askeri baskı binlerce insanı öldürdü ve yüz binlercesini komşu Bangladeş'e kaçmaya zorladı.

Üçüncü bir konuşmacının, Modi'nin selefi, ana muhalefetteki Kongre partisinin Hindistan'ın ilk Sih başbakanı olan Manmohan Singh'i öldürmeyi dilediğini söylediği duyuldu.

Bir diğeri, eyaletteki otellerden Noel kutlamalarına izin vermemelerini istediğini söyledi. Açıklama seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

'Sağır edici sessizlik'

BJP, gündeminin resmi olarak laik ve çoğulcu Hindistan'ı etnik bir Hindu ulusuna dönüştürmek olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.

Uttarakhand eyaleti polis şefi Ashok Kumar, bu tür olaylara müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Hindistan hukukunun din temelinde farklı gruplar arasında düşmanlığı teşvik etmeyi yasaklayan bir bölümü uyarınca bir davanın kaydedildiğini de sözlerine ekledi. Bu tür suçlar üç yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kumar, resmi bir şikayet yapılır yapılmaz davanın kaydedildiğini söyledi. Davada sadece bir kişi, Hinduizm'e dönüşen eski bir Müslüman ve diğer bilinmeyen insanlar var. El Cezire'den Yeni Delhi'den bildiren Pavni Mittal, kanıtlara rağmen katılan diğer liderlerin hiçbirinin şu ana kadar kendilerine karşı herhangi bir dava kaydedilmediğini söyledi. "Bütün bunlar kasette, konuşmalar viral oldu, bu yüzden polisin elinde kanıt var ama başka hiçbir şey yapılmadı" diye ekledi.