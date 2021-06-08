2021 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

PTT'nin posta banka ve kargo hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler, PTT, çalışma saatlerini merak ediyor. 2021 yılı haziran ayı itibari ile hep, PTT Kargo PTT Bank ve PTT şubelerinin çalışma saatleri değişti. Pandemi sebebiyle yarım gün çalışma saatleri olurken şimdilerdeyse artık tam sezon olarak çalışma saatleri güncellenmiştir.

Ptt üzerinden işlem yapmak isteyenler ve kargo alıp göndermek isteyen kişiler posta ve banka işlerinde, PTT şubelerinden yapmak isteyen kişiler, çalışma saatlerini araştırmaktadırlar. 2021 yılı haziran ayı itibariyle PTT, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, sizlere bu konu hakkında yeni bilgiler vereceğiz. Güncelleme saatleri ile birlikte hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 ile 17.30 arasında PTT hizmet vermeye devam edecektir.

PTT Çalışma Saatleri 2021

Ptt, hafta içi ve cumartesi günleri mesai saatlerindeki güncellemeyi duyurdu. 08.30 ile 17.30 arasında hizmet vermeye devam edecektir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise PTT şubelerinden ve PTT hizmetlerinden yararlanamayacaksınız. Ptt çalışma saatleri ile ilgili güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız ve size en yakın PTT, sorgulama işlemlerini yapmak istiyorsanız resmi internet sitesi üzerinden bu işlemleri yapabileceksiniz. Size en yakın PTT şubesine giderek kargo, banka ve diğer işlemlerinizi kolayca yapabileceksiniz. PTT şubelerine gittiğinizde maskeli olarak şubelere giriş olacak ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sıraya gireceksiniz.

PTT Öğle Arasında Açık Olacak mı?

PTT kurumları, hafta içi ve cumartesi günleri çalışma saatlerini güncellerken öğle arasında tatil saatinde güncellenmiştir, PTT'den yapılan açıklama ile birlikte hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30 ve 13.30 arasında PTT iş yerleri öğle arasına girecektir. Bu saatler arasında hizmet vermemektedirler.

PTT Kargo Çalışacak mı?

Ptt kargo, çalışma saatleri de PTT'nin yapmış olduğu, güncellenen iş saatleri arasında yapılmaya devam edecektir. Cumartesi günleri de PTT kargo, çalışmaya devam edecek. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise PTT kargo işlem yapmayacaktır. Kargo vermek istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz. Eğer bir kargo bekliyorsanız da pazar günü hariç diğer günler sizlere teslimat yapılacaktır.