Donald Trump, Bitcoin'i 'Dolar Karşısında Bir Aldatmaca' Olarak Nitelendirdi

Trump, “Bitcon, bir aldatmaca gibi görünüyor. Sevmiyorum çünkü dolar ile rekabet eden başka bir para birimi” ifadesinde bulundu.

Ayrıca, Doların “dünyanın para birimi” olmasını istediğini de ekledi.

Yorumları, El Salvador'un kripto para birimini yasal ihale haline getirmeyi planladığı haberlerin arkasında geldi.

Bitcoin fiyatı Mayıs ayının başından beri istikrarlı bir şekilde düşüyor ve şu ana kadar toparlanamadı. Düşüşler, büyük ölçüde Çin'in yasaklı bankaların ve ödeme firmalarının kripto para birimi işlemleriyle ilgili hizmetler sunmasını yasaklamasına ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bundan bir hafta önce artık para birimini kabul etmeyeceğini açıklamasına bağlandı.

Peki, Bitcoin aslında para birimi için bir tehdit mi? Uzmanların düşünceleri şu yönde;

Seven Investment Management ve Regionally yatırım platformunun kurucu ortağı Justin Urquhart-Stewart, Bitcoin'in potansiyel olarak para birimlerini istikrarsızlaştırma tehdidine sahip olduğunu düşünüyor çünkü "herhangi bir sağlam finansal güç olmadan popüler bir çekicilik yaratacak şekilde yola çıktı" .

Bitcoin'in yükselişini, Elon Musk gibi "aptalca davranan" rakamlara bağlıyor ve bu da genel halkın kripto para biriminin güvenilir olduğunu algılamasını sağlıyor.

BBC'ye verdiği demeçte, "Bitcoin tehlikeli çünkü güvenilmez ve tamamen temelsiz bir değere bir güvenilirlik düzeyi yaratmaya çalışıyor" diyor.

"Oldukça deneyimsiz bahisçiler, hızlı bir şekilde para kazanabileceklerini düşündükleri bir şeye yanlış zamanda çekilirler - onlar için, Bitcoin, GameStop veya AMC olsun, ne olduğu önemli değil, bahse girebileceğiniz bir şey olması yeterli"

"Hobi teknoloji uzmanları gibi" teknoloji konusunda biraz bilgili olan yükselen bir trendin, finans konusunda düzgün bir şekilde eğitilmedikleri için büyük riskler aldığını söylüyor.

Bay Urquhart-Stewart, ulusal müfredatın nesiller boyunca aile finansmanının nasıl geliştirileceğine ilişkin eğitimi içermesi gerektiğine kuvvetle inanmaktadır. Bay Urquhart-Stewart, "Şu anda sahip olduğumuz şey, finansal planlama ve geliştirme hakkında hiçbir bilgisi olmayan genç nesil bahisçiler" diye vurguluyor. "Bir şeyleri nasıl alıp satacaklarını anlıyorlar, ancak daha uzun vadeli servetin nasıl yaratılacağına dair hiçbir fikirleri yok."

Buna karşılık, Markets.com baş piyasa analisti Neil Wilson, Bitcoin'in kesinlikle bir para birimi olmadığını düşünüyor. Bay Wilson, "Bitcoin'e daha çok hisse senedi veya tahvil gibi bir menkul kıymet diyorum" diyor. "Büyük ölçüde takdir edilse de, bir para birimi olamayacak kadar değişken - çoğu hisse senedinden daha fazla hareket ediyor."

Bitcoin ile insanların çoğunlukla harcamak yerine tutunmak ve yatırım yapmak için satın aldıklarını söylüyor.

Bay Trump'ın kripto para biriminin ABD dolarını tehdit ettiği iddiasına gelince, altın için hafif bir tehdit olsa da aynı fikirde değil.

"Amerika'nın dünya üzerinde nüfuzunu kullanmanın yolu ağırlıklı olarak dolar ve bundan vazgeçmeyecek, bu yüzden Bitcoin'i hiçbir şekilde bir tehdit olarak görmüyorum" diyor.

"Hükümetler diğer insanların para yaratmasını sevmiyor - bir süredir kripto para birimlerine tolerans gösteriyor gibi görünüyorlar, ancak sonunda kendi dijital para birimlerini kuracaklar ve Bitcoin'i marjlara sıkıştıracaklar."