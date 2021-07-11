2021 KYK Burs ve Yurt Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Üniversite eğitimine yeni başlayacak olan öğrencilerin ve bir süredir üniversitede eğitim görmekte olan öğrencilerin merak içerisinde beklediği KYK kredi ve yurt başvuru tarihleri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Devlet tarafından verilmekte olan imkanlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin KYK yurt, burs ve kredi başvurularına ilişkin detayların araştırıldığı bilgisine ulaşıldı. Yükseköğretim kurumlarında eğitim görmekte olan vatandaşların merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Peki milyonlarca öğrencinin merak ettiği soru 2021 senesinde KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Yükseköğretim kurumlarında eğitim görmekte olan öğrencilerin merak içerisinde beklediği soru hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

DGS ve YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında KYK 2021 burs, kredi ve yurt başvuruları tarihleri için üniversite öğrencileri ya da üniversite öğrenci adayları yakın takibe başladı ve konu hakkında araştırmalar yaptı. Merak edilen konulara ve başvuru tarihlerine dair resmi bir kurum tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken geçen senelere bakılarak bazı tahminlerde bulunuldu. Başvuruların Ekim ayında alınmaya başlandığı geçen sene gözlemlenen konular arasında yer alırken KYK kredi burs ve yurt başvuruları, başvuru şartlarının neler olduğunu ve kimlerin alabileceği de merak edildi.

Yükseköğretim öğrencileri için yurt, öğrenim kredisi ve burs başvurularının alınacağı tarih hakkında Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun henüz resmi bir açıklama yapmadığı bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında yapılan yorumlara göre YKS tercih sonuçlarının belli olması ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sene başlayan tarihler hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Geçtiğimiz sene 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları ve geçen sene 19 Ağustos tarihinde başlayıp 26 Ağustos tarihinde son bulan KYK yurt başvurularının tarihi hatırlandı.