Ödemeler Bugün Başladı! Emeklilerin Ek Ödemesine Zam

Ülkemizde 12 milyonun üzerinde emekli bulunuyor. Bu emekliler farklı özel ve devlet bankaları ile çalışarak ödemelerini bu bankalar üzerinden almaktadır. Tabii ki söz konusu olan ödeme seçenekleri olduğunda da bankaların verdiği rakamlarda değişiklik göstermekte. Özellikle özel bankaların bu rakamlar konusunda ciddi anlamda bir rekabet içerisinde olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Enflasyon Rekabeti Kızıştırdı

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte bankaların verdiği, promosyon, kredi ve diğer bankacılık ürünleri ile ilgili de çok ciddi açıklamalar yapılmaya başlandı. Burada bankaların öncelikli amacı müşteri kazanmak olduğu için promosyonlar başta olmak üzere kullanılan bankacılık ürünlerinde rekabetin de ciddi anlamda arttığını söylemek yanlış olmayacaktır.

En Son Hamle Akbank’tan

Son zamanlarda Akbank’ın bu konuda yaptığı açıklamalar, reklamlar ve kampanyaları sıklıkla bildiriyoruz. Diğer bankalara oranla daha cesur ve daha yüksek rakamlardan işlem imkanı sunduğu için emekli ve çalışanlar başta olmak üzere herkes Akbank ile çalışmak istiyor.

3500 Lira Ek ödeme

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre maaşını 3 sene boyunca Akbank’tan alma sözü veren emeklilere 3.500 TL’ye kadar ödeme yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda bankadan yapılan açıklamaya göre bu ödemelerin herhangi bir geri ödemesi de bulunmuyor. Kısaca kampanyanın detaylarını şu şekilde özetlemek mümkün.

Bu kampanyadan maaşını SSK, Bağkur yada Emekli Sandığı üzerinden alanlar fark etmeksizin herkesin faydalanacağı şekilde belirlenmiştir. Maaşınızı Akbank’tan almayı taahhüt etmeniz ve 36 ay boyunca da taşımama sözü vermeniz gerekiyor. Eğer bu şartları sağlarsanız banka size bir sefere mahsus olmak üzere 3.500 TL ödeme yapıyor.

Şubeye Gitmenize Gerek Yok!

Bu işlem için şubeye gitmenize de hiç gerek yok. Dilerseniz müşteri hizmetleri aracılığıyla dilerseniz de mobil ve internet bankacılığı kanalları ile maaşınızı taşımanız mümkün oluyor. Kısaca ek ödeme miktarı ve diğer detayları şu şekilde özetleyebiliriz.

Akbanktan yapılan açıklamaya göre maaşı 1.499 TL ye kadar olan emeklilere ek 1850 ve toplam 2350 TL promosyon veriliyor.

Eğer maaşınız 1.500 TL ile 2.499 TL arasında ise 2.275 TL ek promosyon ile birlikte toplam 2900 TL promosyon verilirken maaşı 2500 TL üzerinde olan emeklilere

2750 TL ek promosyon ile birlikte 3500 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.

Aynı zamanda banka bununla da kalmayarak maaşını Akbank üzerinden alan kişilere maaş yatmadan iki gün öncesinden hesaptan para çekme imkanı da sunuyor.

Akbank bu konu başlıkları söz konusu olduğunda diğer tüm bankalardan bir adım öne çıktığının da altını çizmekte fayda var.

Bankanın Avantajları Neler

Akbank maaş müşterisi olmanız durumunda kişisel kredi kullanmak istediğiniz zaman daha ekonomik fiyat aralığından kredi sunduğunun altını çizmek gerekiyor.

Aynı zamanda maaş müşterilerine yatırdığı kredi oranlarının ve kredi tutarının da diğer müşterilerine göre daha yüksek olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Aynı zamanda Akbank artı para tutarını da maaşınıza göre belirliyor. Yani maaşınız hesabınıza geçmeden önce artı paradan para çekerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Maaş müşterilerine sunduğu bir diğer avantaj ise ücretsiz eft ve havale imkanıdır. Bu sayede yapacağınız eft ve havale işlemleri için ekstra olarak ödeme imkanı da sunmaktadır.

Tüm bu kampanya ve özellikler özellikle kredi imkanı yine akbankın belirlediği tutara göre ayarlanır. Başka bir deyiş ile sizin kredi puanınız alacağınız krediyi doğrudan ilgilendirecektir. Bu sebeple kredi almadan önce bankanıza danışmanız da fayda olduğunun da altını çizmiş olalım. Aklınıza takılan her konu başlığının cevabı Akbank şubelerinde sizi bekliyor.