Bankamatik kartı sahibi olan tüm vatandaşlar, bugünden itibaren 20.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatına sahip olacak. QNB Finansbank ve Akbank, bu konuda öncülük eden bankalar arasında. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bu hızlı ve kolay kredi başvurusu yoluyla nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

QNB Finansbank'tan İhtiyaç Kredisi Fırsatı

QNB Finansbank, bankamatik kartı sahibi olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bu krediye başvuracak olan vatandaşların kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan kişilerin, TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına SMS olarak göndermeleri halinde, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklar. Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında, ihtiyaç kredisi ödemeleri, hemen aynı gün içinde gerçekleştirilecek. Bu hızlı ve pratik işlem yolu ile QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Akbank'tan Ertelemeli Kredi İmkanı

Akbank da bankamatik kartı sahibi olan vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Akbank'tan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde başvuruda bulunabilirler. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında, başvurusu onaylanan vatandaşlara, 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden veya cep telefonunuzdan SMS yoluyla başvuruda bulunabileceğiniz bu kredi paketi, 3 ay ertelemeli olarak sunuluyor.

Bankamatik kartı sahibi olan tüm vatandaşlar, bugünden itibaren 20.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatına sahip. Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için hemen bankanızın internet bankacılığı üzerinden veya cep telefonunuzdan SMS yoluyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu büyük fırsatı kaçırmayın!