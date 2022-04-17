Son Dakika: Bankamatik Kartı Kullananlara Limit Yükseldi! 15 bin verilen nakit 45 bin TL oldu!

Bankamatik kartına 15000 TL'ye kadar ödeme veren bankalar şimdilerde ise artık başvuru yapan vatandaşlara 45000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay vermektedir. Son zamanlarda para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler, hızlı bir şekilde sonuçlarını öğrenebilirler.

Özel bankaların başlattığı bu kampanyalara katılacak olan kişilerin banka kredi puanı oldukça önemli olmaktadır. Banka kredi puanı düşük olan kişiler maalesef onay alamayacakları gibi bankamatik kartı olan kişilerin internet bankacılığı olması durumunda, şubelere gitmeden 45000 TL ödeme alacakları haberi geldi.

Akbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen bankaların başında gelen Akbank, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte hızlı bir şekilde 15 bin TL ödeme vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan kişiler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.

15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. 15000 TL ile 45000 TL arasında gelir belgesiz olarak kredi başvurusunu SMS ile yapacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazıp 44 25 numarasına göndermeleri yeterlidir. Akbank, düşük faiz oranları ile sizleri hızlı bir şekilde sonuç verir ve kredinizi kullandırır...

Denizbank Üzerinden Başvuru İmkanı Var!

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerle birlikte internet sitesi üzerinden kredi başvuru yapmak isteyen kişilerin bilmesi gereken kredi puanıdır. Kredi puanı yüksek olan kişiler banka üzerinden nereden başvuru yaparlarsa yapsınlar, hemen 45000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay alabilir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı eksiksiz olarak yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmış olacak ve 45000 TL'ye kadar değerlendirme alacaksınız. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen hesabına yatacak olan bu parayı öğrenebilir. Denizbank, mobil uygulamasını kullanıyorsanız, sizlerde başvurunuzu bu banka üzerinden gerçekleştirmek için hemen hesabınıza ödeme alabilirsiniz. Denizbank, hesabı olan kişiler başvurularını gerçekleştirdikten sonra şubelere gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yapmış oldukları gibi kredi işlemlerinde mobil uygulama üzerinden yapabilir.