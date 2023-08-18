Erken emeklilik, pek çok kişinin hayallerini süslüyor. EYT Yasası sayesinde 2 milyona yakın kişinin emeklilik hayalleri gerçeğe dönüştü. EYT kapsamında 08.09.1999 öncesinde sigortalı olanlar, prim şartını sağlayarak emekli olma fırsatı elde etti. EYT’den yararlanamayanlar ise farklı erken emeklilik yöntemlerini araştırıyor.

Erken emekli olmak isteyenler için borçlanma fırsatı sunuluyor. Kadınlar, doğum borçlanması hakkından yararlanabilir. Ayrıca erkeklerin askerlik borçlanması hakkı bulunuyor. Erken emeklilik için devlet tarafından yeni düzenlemeler de yapılacak. Yapılacak düzenlemelerden biri BAĞ-KUR’lular için olacak. Böylece BAĞ-KUR sigortalıları 5 yıl daha erken emekli olacak.

YAŞA BAĞLI EMEKLİLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan haklardan biri yaşa bağlı emekliliktir. Buna göre belirtilen tarihlerde yaş şartını sağlayanlar erken emekli olabilir:

31.12.2008-2009 7100 gün 60 yaş

09.09.1999-31/12/2008 7000 gün, 60 yaş

24.11.1998-08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş

Yukarıda belirtilen prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını ilgili tarihte tamamlayanlar, emeklilik hakkı elde edebilir.

BORÇLANMA İLE ERKEN EMEKLİLİK

Erken emekli olmak isteyenlerin en fazla başvurduğu yollarda biri borçlanmadır. Kadınlar, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapabilir. En fazla üç çocuğa kadar 6 yıl borçlanma yapılabilir. Borçlanma hakkı sadece sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar için kullanılabilir. Erkekler de askerlik borçlanması yaparak emeklilik tarihini öne çekebilir.

Erken emeklilik için BAĞ-KUR düzenlemesi yapılması bekleniyor. Bu düzenleme ile BAĞ-KUR’luların emekli olması için 7200 gün prim ödemesi yeterli olacak. Emeklilik tarihi 5 yıl öne çekilecek.

Erken emeklilik için kısmi emeklilik hakkı kullanılabilir. 2000 sonrası sigortalı olanlar 4500 günle emekli olabilir. Ancak gerekli yaş şartı da sağlanmalıdır. 20.04.2008 sonrası için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5400 gün prim şartı vardır. Bu şartlarla beraber yaş şartını da sağlayan kısmi emekli olabilir.