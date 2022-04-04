2000 Sonrası Emekli Olanların Maaşlarına Zam ve Sosyal Yardım Yapılacak! Son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının bugün ( 4 Nisan 2022) açıklanmasından sonrasında Türkiye Emekliler Derneği, maaş zammına yönelik açıklamada bulundu. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 sonrası emekli vatandaşlar için sosyal yardım ile zam çağrısında bulundu.

Alınan bir son dakika açıklamasına göre Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerinin açıklaması ile beraber yıllık enflasyon oranlarının yıllık yüzde 61.14 seviyesine kadar çıkması sonrasında emekliler açısından zam talebi geldi. Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün tarafından yayınlanan bir yazılı basın açıklamasında, enflasyon oranlarının alım gücüne etkisi dile getirilerek, maddi destek talebinde bulunuldu.

Mart Ayı Enflasyonu Patladı, Emekliler Zam Talebinde Bulundu

Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün tarafından yazılı bir şekilde kaleme alınıp yetkililere ilham şeklinde duyurulan metinde; Mart 2022 enflasyon rakamlarının aylık bazda %5. 46 şeklinde açıklandığı ilan edildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyon verilerinin pazar ve çarşı enflasyonu ile farklı olduğunu dile getiren Kazım Ergün, bazı verileri kıyaslayarak emeklilerin alım gücünün iyice tükendiğini ve bu nedenle hükümet yetkililerinden Özellikle de 2000 ve daha sonrasında emekli olan vatandaşlar için sosyal yardım ile zam talebinde bulundu.

Emekliler Ne Zaman ve Ne Kadar Zam Alacak?

3 aylık enflasyon rakamları yüzde 22.80 oranında gerçekleşti. BAĞ-KUR ile SSK kapsamında emekli vatandaşlar ise bu enflasyon oranları ile emekli sandığı emeklileri ise % 7 oranında net zam ile yüzde 7.5 üzeri enflasyon için fark zammı alacaklar.