20 Nisan Güneş Tutulması Yay ve Oğlak Burcu Üzerindeki Etkisi

Yay burcu ve yükselen yaylar 20 Nisan güneş tutulması ile beraber aşk hayatlarında yeni gelişmeler ve değişimler yaşayabilir. Bu tutulma ile beraber burç sahipleri başta aşk olmak üzere eğlence yaşamları, tutkular, kumar, borsa, piyango, çocuk, sanat, hamilelik, krizi riski taşıyan işler, romantik ilişkiler, yaratıcılık gerektiren konular ve moda gibi durumlar hakkında bazı etkiler altında kalacaktır. Bu dönemde onların özellikle aşk durumlarına dikkat etmeleri ve yanlış adımlar atmamaları tavsiye edilmektedir. Burç sahipleri için borsada güzel değişimler aşk çocuk hobi gibi durumlarda da çeşitli başlangıçlar gerçekleşebilecektir fakat onlar için tavsiye edilen durum harcamalarında aşırıya kaçmamaları ve dikkatli adımları atmaları olacaktır. Borçlara dikkat etmeleri gereken yay burçları ve yükselen yaylar ödemelerde problemler ile karşı karşıya gelebilir ve bazı sorunlar yaşayabilir. Aile içerisinde de miras gibi konular onlar için gündemde yer alacaktır.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 20 nisan güneş tutulması ile beraber kökler ve atalar ile ilgili pek çok temada gizli saklı kalmış konular ile ilgilenebilir. Ev ve aile gibi durumlarda değişikliklerde yine oğlak burçları ve yükselen oğlaklar için yaşanacaktır. Burç sahiplerinin ortakları ya da partnerleri ile ilgili olan eski defterler de yine bu dönemde açılabilir. Eski partnerleri ile de yine güneş tutulması ve sonrasındaki dönemde karşı karşıya gelecek olan burç sahipleri bu dönemde değişip dönüşecektir. Güçlü kalmak zorunda oldukları bir sürece giriş yapacak olan burç sahipleri yine bu dönemde ev de satın alabilir ya da taşınma gibi durumlar ile isimlerinden söz ettirebilir. Onları gayrimenkul ya da arsa gibi konularda da güzel gelişmeler beklemektedir. Yılın ilk güneş tutulması sebebiyle yaşam tarzları kişisel bağlılıkları alışkanlıkları babaları ev ve aile içi gibi durumlar kökleri ve duygularının korunması ile ilgili gelişmeler de onları beklemektedir.