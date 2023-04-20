20 Nisan Güneş Tutulması Terazi ve Akrep Burcu Üzerindeki Etkisi

Terazi burcu ve yükselen teraziler 20 nisan güneş tutulması ile beraber ilişki konularını gündemde görecektir. Senenin ilk tutulması terazi burçları için burçlarının hemen karşısında gerçekleşecektir. Bu dönemde yazılı ya da sözlü birliktelikler birden fazla kişiyle yürütülen olaylar ve en önemlisi evlilik hayatı ile beraber vekalet verdikleri insanlar ya da avukatları gibi konular onların kapılarını çalacaktır. Bu temalar burç sahiplerini tekrar değerlendirmeler içine sokup hareketlendirecektir. Güneş tutulması ve sonrasında yaşanacak olan iki haftalık süreçte terazi burçları ve yükselen teraziler yaptıkları işlerde emeklerinin karşılığını alabilecek olan deneyimler yaşayacaktır. Senenin ilk tutulması ile birlikte burç sahiplerinin hayatında ortaklıkları ya da ilişkileri ile ilgili büyük değişimler onları beklemektedir. Terazi burçlarının kariyer hayatlarında yaşanabilecek olan tartışmalara da dikkat etmeleri gereklidir. Onların böyle bir dönemde ev değişikliği yapabilmeleri de olası bir durumdur.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 20 nisan güneş tutulması ile beraber çalışma hayatları ve kariyerleri ile ilgili durumlar ile yeni gelişmeler yaşayabilir. Burç sahiplerinin yanlarında çalışan kişiler eğitim hukuk ve seyahat gibi alanlar da onların karşı karşıya gelecekleri durumlar arasında yer almaktadır. Burç sahiplerinin evcil Hayvanları varsa yine bu tema ile ilgili değişimler de yaşanabilecektir. Genel anlamda olumlu etkiler altında olacak olan akrep burçları ve yükselen akrepler yaşadıkları haksızlıklar karşısında hukuk alanlarında mücadele etmeleri gereken bir döneme de giriş yapabilir. Gündelik hayatın koşuşturmaları, hastalıklar, sağlık, iş ve iş arkadaşlıkları, evcil hayvanlar, hijyen konuları ve temizlik gibi durumlar ise bazı finalleri beraberinde getirebilir. Bu gibi durumlarda yaşanacak olan gelişmelere öncelik verilmesi akrep burçlarına tavsiye edilmektedir. Çeşitli finaller yaşanması akrep burçlarının yararına gelişecek bir durumdur. Değişim yaşanmasından korkmamaları gereken akrep burçları hayata güvenmeli ve cesur adımlar atmalıdır.