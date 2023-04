20 Nisan Güneş Tutulması Aslan ve Başak Burcu Üzerindeki Etkisi

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 20 nisan güneş tutulması ile yurt dışı ve seyahat temaları üzerinde yeni etkiler alabilir. Senenin ilk güneş tutulması ile beraber aslan burçları yabancı diller, yabancılar, öğretim görevlileri, medya, felsefe, uzak akrabalar, din, satış pazarlama işleri, hayatı sorgulama, hayatı anlamlandırma ve inançlar gibi başlıklar ile ilgilenecektir. Bu türde okumalar da yapabilecek olan burç sahipleri bilgi toplamayı tercih edecektir. Onlar için bu döneminde tavsiye edilen durum kendilerini çok fazla yormamaları olacaktır. Yine bu dönemde dikkatli bir şekilde karar vermeleri gereken aslan burçları adım atarken 2 defa düşünmeli ve her ihtimali tartmalıdır. Yaptıkları işlerde önemli olan noktaları not almaları gereken burç sahipleri bu şekilde hata yapmaktan kaçınabilir. Güneş tutulmasından şanslı çıkacak olan aslanlar ve yükselen aslanlar para, aşk, hukuk, yurt dışı, seyahat ve eğitim konularında olumlu ve ani gelişmeler ile karşı karşıya gelecektir. Evlilikte değişimler, partnerlik ilişkileri, ortaklıklar gibi noktalarda ise her ne kadar yıkımlar gerçekleşse de bu temaların yerine yenileri gelmek için beklemektedir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 20 Nisan 2023 tarihinde vergiler, finans durumları ve ödemeler ile ilgili önemli gelişmeler yaşayacaktır. Hobi, çocuk aşk ya da borsadan dolayı para kaybı gibi durumlar da onlar için gerçekleşebilir. Hareketli ve güzel bir gün geçirecek olan başak burçları ve yükselen başaklar sosyal çevrelerinde de önemli gelişmeler ile karşı karşıya gelebilir. Tutulma süreci boyunca sakin kalmaya özen göstermeleri gereken başaklar ve yükselen başaklar ani ve fevri bir şekilde davranmaktan kaçınmalıdır. Diğer taraftan eş sevgili ya da diğer insanlarla olan ilişkilerde de bazı sonlanma gibi durumlar başak burçlarını ve yükselen başakları beklemektedir.