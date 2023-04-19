20 Nisan Güneş Tutulması Ne Zaman, Hangi Tarihte Gerçekleşecek, Türkiye'den Görülecek Mi?

Senenin ilk güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek ve etkileri pek çok alanda kendisini gösterecek. Perşembe sabahı saat 07.12'de gerçekleşecek olan Güneş tutulması Güneydoğu Asya, Avustralya, Hint ve Pasifik okyanusundan izlenebilecek. Diğer taraftan güneş tutulmasının Türkiye'den izlenemeyeceği yönünde bilgilere ulaşıldı. Peki 20 nisan güneş tutulması etkileri nelerdir, neler yaşanacak? Astrologlar merak edilen soruya yanıt verdi ve tsunami ile deprem gibi olayların yaşanabileceğini aktardı. Diğer taraftan kişiler üzerinde güneş tutulmasının etkisinin de farklı şekilde seyredeceği yönünde ifadeler kullanıldı. Bir evliliğin bitişi ya da çocukların velayeti gibi konular da kişisel durumlar olarak yaşanabilir.

Geri sayım yılın ilk güneş tutulması için başladı ve dünya genelinde güneş tutulması etkileri merak konusu oldu. Toplumsal olarak kontrol altına alınamayacak olayların yaşanması beklenirken astrologlar da konu hakkında açıklamalar yaptı. Peki Güneş tutulması etkileri nelerdir, neler olacak, güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Liderlerin düellosu, önemli savaşlar, Rusya'nın diğer ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalar, Rusya Ukrayna Savaşı'nın hareketlenmesi, halk devrimleri ve Asya bölgesinde görülebilecek iç savaş gibi konular güneş tutulmasının etkileri arasında yer alabilir. Bununla birlikte otoritenin halka baskı göstermesi ve bu baskı karşısında toplumların ayaklanması gibi durumlar da gündemde yer alabilir.

20 Nisan günü ve sonrasında olaylar kontrol dışı ve hızlı bir şekilde büyüme gösterecektir. Birçok devlet yapılanmasında sonlanmalar, suikastler ve bir devlet adamının ölümü gibi durumlar Güneş tutulması ile beraber yaşanabilecek olaylar arasında yer almaktadır. 5 Mayıs tarihinde Güneş tutulması sonrasında ay tutulması da yaşanacak ve 13 ile 20 Mayıs tarihleri kritik bir dönem olarak görülecektir. Dünya genelinde böylesi önemli bir tutulma ile beraber deprem ve tsunami gibi doğa olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.