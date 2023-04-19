Ziraat Bankası 12 gün içinde yüksek limitli kredi verecek! 12 gün içinde işlem yapmanız gerekiyor! 23'de açıklandı!

Ziraat Bankası, banka hesabı olan vatandaşlara özel olarak düzenlediği ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Kampanyaya başvuru yapacak olan müşteriler, 12 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri halinde gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorlar. Ziraat Bankası üzerinden yapılacak tüm işlemlerde, nakit ihtiyacı olan bireysel müşterilerin kredi kampanyalarına katılarak uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri belirtiliyor.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilerin şubeye gitmeden kolayca kredi başvurusu yapmalarını sağlıyor. Başvurularının hemen ardından müşterilerin kredi sonuçları öğrenmeleri ve ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılması mümkün oluyor. Ayrıca, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda müşterilere, aynı gün içerisinde işlem yapılarak 36 ay vadeli, düşük faizli ve masrafsız kredi ödemesi imkanı da sunuluyor.

Kamu Bankaları İle İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında yer alıyor ve müşterilerine ihtiyaç kredisi sağlamak üzere düzenlediği kampanyalarla birlikte rakip bankalardan ayrılıyor. Vakıfbank ve Halkbank gibi diğer kamu bankaları da ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında yer alıyor. Banka hesabı olan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden kolayca kredi başvurusu yaparak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Vakıfbank ve Halkbank da müşterilerinin şubeye gitmeden kredi başvurusu yapmalarını ve ihtiyaçları doğrultusunda kredi kullanmalarını sağlayan kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar sayesinde müşteriler, ihtiyaç kredilerine uygun faiz oranları ile sahip olabiliyorlar. Banka hesaplarına hemen aynı gün içerisinde kredi tutarları yatırılarak müşterilerin nakit ihtiyaçları karşılanıyor.