Miss Turkey Birincisi Nursena Say Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Ne Okudu, Nereli?

Türkiye'nin en güzel kızı 20 Eylül Salı akşamında seçildi ve o isim Nursena Say oldu. Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say günün en çok arama yapılan isimleri arasında yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Miss Turkey 2022, 20 Eylül 2022 Salı akşamında gerçekleştirildi ve 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. 20 finalist salı akşamında podyuma çıktı ve gecenin sonunda da Nursena Say ise 20 finalist tarafından birinci seçildi. Nursena Say, söz konusu güzellik yarışmasında 19 numara ile yarışıyordu. Kamuoyu, yarışma sonrasında Miss Turkey birincisi Nursena Say’ın kim olduğunu araştırdı ve Miss Turkey birincisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Nursena Say sevgilisi var mı, sevgilisi kim?

Jüri koltuğunda Pınar Altuğ ve Demet Şener gibi ünlü isimlerin oturduğu Miss Turkey 2022 yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say olarak belirlendi. Salı akşamı düzenlenen finalde 20 finalist arasından Nursena Say 1. olarak seçildi ve bu gelişme ile Türkiye'nin en güzel kızı oldu. Nursena Say söz konusu yarışmada 19 numarayla yer aldı ve ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 1. olarak adından söz ettirdi. Nursena Say’ın Miss Turkey 2022 yarışmasında birinci olması sonrasında Nursena Say kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç gibi sorular araştırıldı. Peki Nursena Say mesleği nedir, ne iş yapıyor?

Sizler için haberimizin devamında Miss Turkey birincisi Nursena Say hayatı ve biyografisi ile ilgili merak edilenleri ve tüm bilgileri yazdık. 24 yaşında olan Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi'nin Mimarlık bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Üniversite mezunu olan Miss Turkey güzelinin bir senelik mimarlık deneyimi bulunmaktadır. Nursena Say öğrenci olduğu dönemde modellik ve oyunculuk yaptığını da açıklamış fakat ilk amacının okumak olduğunu söylemiştir. Bunun yanı sıra rol modelinin ise Azra Akın olduğunu ifade eden Nursena Say, 180 cm boyundadır.

Miss Turkey 2022 yarışmasında 1. seçilen ve 19 numarada yarışan Nursena Say’ın nereli olduğu bilinmemektedir fakat yarışmanın birincisinin İstanbul'da yaşadığı bilgisine ulaşılmıştır. Yarışma sonucunda 1. seçilerek tacını takan Nursena Say, Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek ve orada yarışacaktır.

20 Eylül 2022 akşamında gerçekleşen Miss Turkey 2022 yarışmasında ünlü oyuncu ve manken Pınar Altuğ da yer aldı. Pınar Altuğ gecede jüri koltuğunda kendisi de tescilli güzellerden olarak oturdu ve ne kadar güzel olduğunu yeniden gözler önüne serdi. 48 yaşındaki Pınar Altuğ siyah bir elbise tercih etti ve sosyal medya hesabından da Miss Turkey gecesine ait fotoğraflar paylaştı. Takipçilerinden çok sayıda beğeni dolu yorumlar alan ünlü manken ve oyuncu Pınar Altuğ zarafetini konuşturdu. Bir süre önce Çocuklar Duymasın isimli televizyon dizisi projesinde Meltem isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Pınar Altuğ bu karakter ile hafızalara kazınmış ve büyük başarılar elde etmişti.