20 Mart Üniversiteler Açılacak Mı, Hangi Karar Alınacak, Yüz Yüze Eğitim Nisan'da Başlayacak Mı?

Üniversiteler yüz yüze eğitime Kahramanmaraş depremi sonrasında ara vermiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bahar döneminin bu şekilde tamamlanacağını açıklamıştı. Peki üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı, ne zaman ve hangi tarihte başlayacak? Yükseköğretim Kurulu önemli açıklamalarda bulundu ve üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra 20 Mart tarihinde üniversitelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili bir karar alınacağı da söyleniyor.

Vakıf ve devlet üniversitelerinde Kahramanmaraş depremi ardından yüz yüze eğitim ara verilmiş ancak uygulamanın zorunlu olduğu bölümlerde ise yüz yüz eğitim devam etmişti. Son dakika açıklamasında bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, merak edilenleri yanıtladı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanması için çabaladıkları ifade edildi ve lisans, lisansüstü ve ön lisansta bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararların alındığı hatırlatıldı. Daha önce alınmış olan kararlar ile birlikte nisan ayı başında bu kararların tekrardan gözden geçirileceği bilgisine ulaşıldı. Hibrit öğretim seçeneğinin de nisan ayı başında değerlendirileceği öğrenilirken uygulamalı programlarda ise eğitimin yüz yüze olacak şekilde devam edeceği bildirildi.

Üniversiteler Nisan'da açılacak mı, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim kurulu YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar nisan ayında üniversitelerin açılıp açılmayacağı hakkında bilgi paylaşımında bulunarak gündemde yer aldı. Nisan ayı başı itibariyle alınan kararların tekrardan gözden geçirilerek elverişli şartların bulunması halinde uzaktan eğitim ile birlikte yüz yüze eğitim imkanının da sunulacağı hibrit öğretim seçeneğinin değerlendirileceği yönünde bir bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Kendileri için önemli olanın üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlaması olduğunu ifade eden Özvar alınan kararların nisan ayı başlarında tekrardan değerlendirileceği yönünde ifadeler kullandı.