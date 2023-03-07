15 milyon emekli için duyuru var! Bankadan hemen ödemeli kredi başladı!

15 milyon emekli için yapılan yeni duyuru ile birlikte emekli maaşı hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı destekli Kredi ödemeleri mart ayı sonuna kadar devam edecek. 15 milyon emekli için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve emekli maaşı hesapları üzerinden dilediğiniz zaman hesaplarınızı istediğiniz Kredi limitlerine hemen ödeyebilecekler.

Türkiye Büyük millet meclisi üzerinden de onayı geçilen ve sadece kamu bankaları üzerinden verilecek olan nakit kampanyalarında limitler de belli oldu. emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar devlet destekli bu kredilere katılmak istiyorlarsa 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi başvurusunu gerçekleştirerek istedikleri limitlerde Kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşların Daha önce bu bankalardan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak da Kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.

Devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden de işlemleri yapması mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden hangi banka aracılığı ile emekli maaşınızı alıyorsanız o bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden internet şifresi oluşturabilir ve internet bankacılığı üzerinden sizler için tanımlanan kredili limitini hesabınıza hemen yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar aynı zamanda kredi işlemleri haricinde borç kapatma kredileri de kullanabilmektedirler.

Bankaların Kendi resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi yapabilecek 75 yaşına kadar emekli olmanız durumunda bu kampanyadan yararlanabileceksiniz.