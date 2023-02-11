20 bin 400 TL ödeme alacak kişilere duyuru: TC kimlik ile başvuru yapma imkanı

Tc kimlik ile başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni ihtiyaç kredisi kampanyası duyuruldu. 20400 TL'ye kadar kredi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

Kredi işlemlerinizi yapmak için banka müşterisi olmanız ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların hızlı bir şekilde işlemleri, hesaplarına yatırılarak kullandırılır ve onaylanan kredi tutarı, hemen düşük faiz olarak hesaba yatar.

Kredi başvurunuzu yapabileceğiniz Bankalar, aşağıda sizler için sunulmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi başvurunuzu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da mesaj kısmına yazdıktan sonra 44 25 numarasına mesaj atın.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Denizbank şubeleri ve Denizbank internet sitesi haricinde kredi başvurularını bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yapabiliyor. Denizbank, SMS ile kredi kullanmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80: Cebimde Kredi Kampanyası numarasına mesaj gönderebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda 20400 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi, sizlere verilmektedir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde, Finansbank üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız. Banka müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları durumunda kredi işlemleri hızlı birşekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de gerçekleştiriliyor.

TEB BANKASI

Tc kimlik numaranıza 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirseniz TEB Bankası üzerinden kredi işlemleri yapılmaktadır. 20400 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup da işlem yapacak olan kişilere de ödeme vereceğini açıkladı. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığını kullanarak da kredi alabilirler.