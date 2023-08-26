Ev hanımları, hayatın getirdiği çeşitli şartlar nedeniyle çalışma hayatına giremiyor. Kadınların çalışamamasının en önemli nedeni eş baskısı ve çocuk bakımı oluyor. Ancak eğitimsizlik ya da yaşlı bakımı gibi sebeplerle de ev hanımları, çalışma hayatından uzak kalabilir. Bazı kadınlar ise belli bir dönem çalışsa bile sonradan işten ayrılmak zorunda kalabilir. Bu durumda olan kadınlar için emeklilik hakkı verilecek. 25 yıldır evli olan kadınlar, emekli olma hakkı elde edecek.

Emekli olmak isteyen ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalı olması gerekiyor. İsteğe bağlı sigortalı olan kadınlar, primlerini ödeyerek gerekli şartları sağladıkları zamanda emekli olabilir.

EV HANIMLARININ PRİMLERİNİN BİR KISMINI DEVLET ÖDEYECEK

Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla üzerinde çalışılacak konulardan biri de ev hanımlarının emekliliği olacak. Ev hanımlarının primlerinin üçte biri devlet tarafından yatırılacak. Böylece kadınların yatırması gereken prim tutarı daha az olacak.

Ev hanımlarının emekli olmak için prim ödemelerini düzenli olarak yapması gerekir. Emekli olabilmek için en az 5400 gün prim ödenmelidir. Aynı zamanda yaş şartı gibi gerekli diğer koşullar da sağlanmalıdır. Ev hanımla emeklilik için daha önce ödedikleri primleri de saydırabilir.

ÇALIŞAN KADINLARA DA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Çalışan kadınlar için de emekliliği kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması bekleniyor. Yapılacak düzenlemeler sayesinde kadınlara çocuk başına yıpranma payı verilecek. Böylece kadınların çocuk sayısına göre daha erken emekli olması mümkün olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından erken emekliliğe ilişkin farklı düzenlemeler de yapılması bekleniyor. BAĞ-KUR için yapılacak düzenleme neticesinde BAĞ-KUR sigortalıları, 5 yıl daha erken emekliye ayrılabilecek. Bunun yanı sıra çalışan kadınların doğum borçlanması hakkının sigorta tarihinden öncesi için de kullanılması bekleniyor. Yapılacak yeni düzenlemeler ile pek çok kişi daha erken emekli olmaya hak kazanacak.