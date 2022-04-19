20-22 Nisan Tarihleri Arasında Nakit Ödemeler Hesaba Yatacak!

Bankalar üzerinden 10.000 TL kullanmak isteyenlere son dakika haberi geldi. Vatandaşlar 20-22 nisan tarihleri arasında bankalardan ucuz kredi alabilecektir. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyenlere banka hemen sonuç verecektir.

Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yapılan bu destek ödemelerinde kredi alacak kişilere banka hemen sonuç vereceğini açıkladı! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden hesabınız varsa başvurunuzu yaparak hemen işlem yapabileceksiniz. Nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanmaktadır. Kredi alacak kişiler, bu banka üzerinden hesabı olması durumunda da masrafsız olarak verilen tüketici kredisi kullanacaklardır.

Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank Başvuru

Ziraat Bankası nakit kampanyasına katılacak olan kişiler 22 Nisan'a kadar başvuru yaparsa 1.95 faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacaklardır. Bu kredilerde başvuru yapacak olan kişilerin en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştireceğini de söylemek istiyoruz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 5 dakika içinde bankanın mobil uygulaması üzerinden de düşük faizli kredi kullanırsınız. Düşük faizli kredi nasıl alınır diye merak edenler için banka internet bankacılığı olan kişilere Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de bu krediyi kullanacaksınız. Banka en yakın şubeler üzerinden sadece kimlikle başvuru yapan kişilere, 10.000 TL ödeme verecektir. düşük faizli alacağınız bu kredilerde banka şubelerine gitmeden işlem aynı ziraat bankasında olduğu gibi mobil uygulama üzerinden yapılacaktır.

Emekli olan kişiler bu kampanyalara katılmak istiyorsa, hemen sonuç alacaklardır. Yalnız emekli maaşı Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden alınması gerekiyor. Emekli maaşınızı aldığınız banka Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank ise başvurunuzu gelir belgesiz olarak da hemen yapabilirsiniz.