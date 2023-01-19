20-21-22-23 Ocak tarihlerinde IBAN numaralarına yapılacak ödemeler belli oldu: 30.000 TL HEMEN ALIN!

30000 TL nakit kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte işlemler yapılacak ve kredi ödemeleri verilecektir. Bankalar üzerinden sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz bu ödemeler iki banka tarafından sizlere ay sonuna kadar da verilecektir.

QNB Finansbank ve Denizbank tarafından başlatılan kampanya dahilinde kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilecek ve kredi ödemeleri verilecektir.

QNB Finansbank ve Denizbank kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, gelir belgesiz olarak kredi başvurunuzu 20 ve 23 Ocak tarihleri arasında yapmanız durumunda, sizlerde düşük faizlerde kredi alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK NAKİT KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, TC Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, 20 ve 23 Ocak tarihleri arasında düşük faizli kredi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda istedikleri zaman ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Bu bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

DENİZBANK BAŞVURU YAPANLARA ÖDEME VERİYOR

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar deniz mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler 30000 TL için şubelere gitmeden de işlemlerini yapabilir ve kredi kullanabilmektedirler. 30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler aynı zamanda Denizbank'ın yapmış olduğu cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusu imkanından da faydalanırlar.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, Denizbank şubelerine gitmeden işlemlerini kendi cep telefonları üzerinden mesaj atarak yapabilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80-e göndermeniz durumunda işlem yapabilirsiniz.