2 paket sigara parasına bir yıl erken emeklilik geldi! Emeklilikte yaş hesabı yapanlar dikkat!

Emeklilikte yaş hesabı yapanlar dikkat! 2 paket sigara parasına bir yıl erken emeklilik geldi! 58 TL’ye bir yıl erken emeklilik konusu yaş hesabı yapanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Kadın çalışanların doğrum borçlanması ve erkekler için ise askerlik borçlanması hakkı son derece büyük bir önem taşımaktadır. Çalışanlar yalnızca 1 günlük borçlanma ile 1 yıl erken emekli olma şansı doğuyor.

Emeklilikte Yaş Hesabı Yapanlar 1 Yıl Erken Emekli Olacak

Doğum ve askerlik borçlanması işe giriş tarihi özellikle erken olanlara için çok daha önemli oranda kazanımlar sağlamaktadır. Erkek çalışanlar adına askerlik borçlanması askerlik süreci kadar olmaktadır. Geçmiş dönem içinde askerlik yapanlar 18 ay, 15 ay, 12 ay süreleri ile askerlik görevini yerine getirilirken günümüzde bu süre 6 aya kadar düşmüştür.

Askerlik borçlanması erkek çalışanlar için işe giriş tarihini değiştirebilir. Askere gitmeden hiç SGK primi ödememiş olan erkek çalışanlar askerlik borçlanması yapması halinde işe girişi öne çekebilir.

Kadın çalışanlarda doğum borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapabilen kadın çalışan doğum sonrası ücretsiz izin kullanması ya da çalışmaya ara verenler için önemli olmaktadır. Her bir çocuk için2 yıl toplan 3 çocuk için 6 yıllık doğum borçlanması yapabilir.

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