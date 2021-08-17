17 Ağustos Banka Faiz Oranları, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank İhtiyaç, Konut, Taşıt Kredisi Faiz Oranları Güncel

Acil para ihtiyacı olan kişiler, bankalardan kredi başvurusu yaparak, acil nakit ihtiyaçlarını gidermek isterler. Bankalardan ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi bir çok kredilerin son dakika faiz oranları güncellendi. Bankalar yeni faiz oranları ile müşterilerine kredi imkanı sağlayacak. Kamu bankaları ve özel bankalar ile birlikte, faizsiz kredi veren ve sadece kar payı oranı ile işlem yapan katılım bankaları üzerinden de güncellemeler yayınlandı. 17 Ağustos tarihi itibariyle bankaların faiz oranları şu şekilde...

Ziraat Bankası İhtiyaç Taşıt ve Konut Kredisi Faiz Oranları

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, faiz oranlarında güncelleme yaptı. Kredi kullanacak olan kişilere, ihtiyaç kredilerinde 1.50 faiz oranı ile işlem yaparken, konut kredisinde en düşük 1.37 faiz oranı ile işlem yapacak. Ayrıca taşıt kredisi kullanmak isteyenler, sıfır araç alımlarında 1.50 faiz oranından yararlanacak. Banka üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurularını tamamlayabilirler.

Vakıfbank İhtiyaç Taşıt ve Konut Kredisi Faiz Oranları

Vakıfbank faiz oranları güncellendi. Banka taşıt kredisi, konut kredisi ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde düşük bir oranda azaltma yaşadı. Taşıt kredilerinde 1.55 faiz oranı ile işlem yapan bu banka 48 ay vadeye kadar kredi veriyor. Konut kredilerinde, sarı panjur konut kredisi adıyla 1.37 ile kredi ödemesi yapacak. Ayrıca sıfır ev alımları olan kişilerin daha düşük faizlerle 120 ay vadeye kadar konut kredisi alacağını da söyleyebiliriz. İhtiyaç kredilerinde ise en düşük faiz oranı 1.49.

Halkbank İhtiyaç Taşıt ve Konut Kredisi Faiz Oranları

Halkbank, konut kredisinde oldukça fazla bir güncelleme yaptı. Konut kredilerinde 120 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olacak şekilde, 1.40 faiz ile işlem yapılıyor. Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerde, 1.49 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Ayrıca bankanın taşıt kredilerinde de yeni bir güncelleme oldu. Banka uygun faiz oranları ile 1.50 oranıyla kredi imkanı sağlayacak. Başvurular Halkbank'ın resmi internet sitesinden ve size en yakın Halkbank şubesinden yapılacak.