2 gün önce Bim ve Şok'a gidenin ağzı açık kaldı! 4,75 TL. 13,50 TL. 18,50 TL. 24,50 TL. 34,50 TL'ye düştü!

4,75 TL. 13,50 TL. 18,50 TL. 24,50 TL. 34,50 TL'ye düştü! 2 gün önce Bim ve Şok'a gidenin ağzı açık kaldı! Son dönemlerde fahiş şekilde artan fiyatlar vatandaşların canını bir hayli sıkmış durumda. Bu anlamda özellikle ŞOK ve BİM marketler özellikle temel gıda ürünlerinde güzel bir indirim yaptı. Son dönemde marketler arasında yaşanan rekabet ise vatandaşların bir nebze olsa da yüzünü güldürüyor.

ŞOK Aktüel Ürünler

Aprilla Araç İçi Süpürge 149,90 TL'den satılıyor

Oto Cam Sileceği 24,95 TL'den satılıyor

Oto Paspas 4 parça Set 129,90 TL'den satılıyor

Lastik Tamir Kiti 39,95 TL'den satılıyor

Expert By Araç Ürünleri 29,95 TL'den satılıyor

Kokusuz Küllük 5,99 TL'den satılıyor

Araç Temizleme Eldiveni 14,95 TL'den satılıyor

Koltuk Arkası Organizer 24,95 TL'den satılıyor

Çekme Halatı 79,95 TL'den satılıyor

Oto 5 Litre Cam Suyu 39,95 TL'den satılıyor

Radyatör Antifirizi 69,95 TL'den satılıyor

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 119,90 TL'den satılıyor

Gokidy 6’lı Boyama Yumurtaları 24,95 TL'den satılıyor

Matchbox Tekli Arabalar 24,95 TL'den satılıyor

Minecraft Mini Karakterler 16,95 TL'den satılıyor

Pilsan Modern Bloklar 89,95 TL'den satılıyor

Pilsan Sevimli Hayvanlar 99,95 TL'den satılıyor

ASUS Amd Reyzen 16 GB DDR4 256 GB SSD Freedoos Gaming PC 7499 TL'den satılıyor

ASUS Amd Reyzen 4 GB DDR4 256 GB SSD Freedoos Gaming PC 9999 TL'den satılıyor

Asus Amd Reyzen 6 GB ekran k artlı 16 GB DDR4 512 GB SSD Diskli Gaming PC 13399 TL'den satılıyor

Asus Amd Reyzen5 4 GB ekran kartlı 16 GB DDR4 512 GB SSD Diskli Gaming PC 14999 TL'den satılıyor

Asus Amd Reyzen5 12 GB ekran kartlı 16 GB DDR4 512 GB SSD Free Doos Gaming PC 17999 TL'den satılıyor

Asus Monitör 2499 TL'den satılıyor

Asus Gaming Monitör 3,199 TL'den satılıyor

Asus Oyuncu Kulaklık 799 TL'den satılıyor

Asus Mekanik Oyuncu Klavye 1599 TL'den satılıyor

Asus Oyuncu Mouse 299 TL'den satılıyor

Asus Projeksiyon 5499 TL'den satılıyor

Hugel 12V-60 Amper Akü 799,90 TL'den satılıyor

BİM Aktüel Ürünler

Güral Porselen Demlik 119 TL'den satılıyor

Chef’s Pro Karnıyarık Tenceresi 129 TL'den satılıyor

Orta Boy Çaydanlık 279 TL'den satılıyor

Benante 6’lı Porselen Çay Tabağı 79 TL'den satılıyor

LAV 12 Parça Alya Çay Seti 99 TL'den satılıyor

LAV 3’lü Meşrubat Bardağı 42,50 TL'den satılıyor

LAV 3’lü Su Bardağı 39,50 TL'den satılıyor

LAV Şekerlik-Reçellik 24,50 TL'den satılıyor

Paşabahçe Renkli Casablanca Kahve Fincanı 99 TL'den satılıyor

Glass in love Altın Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 79 TL'den satılıyor

Desenli Kahve Bardağı 4,75 TL'den satılıyor

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 79 TL'den satılıyor

Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL'den satılıyor

Paslanmaz Süzgeç 24,50TL'den satılıyor

Silikon Tutacak 14,50 TL'den satılıyor

Chef’s Kek Kalıbı Çeşitleri 49,50TL'den satılıyor

Pasta Servis Seti 119 TL'den satılıyor

İki Katlı Kurabiyelik 89TL'den satılıyor.

Paşabahçe Billa Patisserie 3 Katlı Saklama Kabı 79 TL'den satılıyor

Paşabahçe Patisserie Büyük Boy Servis Tabağı 49,50 TL'den satılıyor

Rakle Ölçü Bardağı 15 TL. Cam 3’lü Kase 39 TL'den satılıyor

Çay Tabağı 6’lı Set 69TL'den satılıyor

Ayaklı Kek Tabağı 79 TL'den satılıyor

Benante Sufle Kabı 17,50 TL'den satılıyor

Merdane 47,50 TL'den satılıyor

Yağ ve Sos Şişesi 15 TL'den satılıyor

LAV Misket Tatlı Sunumluğu 49 TL'den satılıyor

Glass in Love Cam Sunumluk 129 TL'den satılıyor

Ölçülü Silikon Hamur Matı 69 TL'den satılıyor

Krema Pompası 13,50 TL'den satılıyor.

Hamur Porsiyonlayıcı 57,50 TL'den satılıyor

Un Eleği 18,50 TL'den satılıyor

Okyanus Tek Fiyat Plastik Ürünler 9,90 TL'den satılıyor

Kadın Welsoft Kapüşonlu Sweat 99 TL'den satılıyor

Kadın Desenli Polar Alt 59 TL'den satılıyor

Erkek Polar Bere 34,50 TL'den satılıyor

Kadın Ponponlu Bere 39,50 TL'den satılıyor

Erkek Polar Boyunluklu Bere 34,50 TL'den satılıyor

Penti Termal Külotlu Çorap 59 TL'den satılıyor

Mini Bal Kabağı 19,50 TL'den satılıyor

Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 199 TL'den satılıyor

İçi Kürklü Eva Terlik 109 TL'den satılıyor

Kadın Peluş Çapraz Terlik 37,50 TL'den satılıyor

Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 99 TL'den satılıyor

Benante Kupa 129 TL'den satılıyor

Benante Fanuslu Kahvaltılık 149 TL'den satılıyor

Kapı Önü Paspası 40×60 cm 12,50 TL'den satılıyor

Çok Amaçlı Bez Çanta 29,50 TL'den satılıyor

Molinella Fırın Eldiveni 15 TL'den satılıyor

Kırlent Kılıfı 37,50 TL. Runner 52,50 TL'den satılıyor