2 gün önce Bim ve Şok'a gidenin ağzı açık kaldı! 4,75 TL. 13,50 TL. 18,50 TL. 24,50 TL. 34,50 TL'ye düştü!
BİM ve ŞOK marketler damping üzerine damping yapıyor. Marketler arasında yaşanan müşteri kapma yarışı iyice kızışmış durumda.
4,75 TL. 13,50 TL. 18,50 TL. 24,50 TL. 34,50 TL'ye düştü! 2 gün önce Bim ve Şok'a gidenin ağzı açık kaldı! Son dönemlerde fahiş şekilde artan fiyatlar vatandaşların canını bir hayli sıkmış durumda. Bu anlamda özellikle ŞOK ve BİM marketler özellikle temel gıda ürünlerinde güzel bir indirim yaptı. Son dönemde marketler arasında yaşanan rekabet ise vatandaşların bir nebze olsa da yüzünü güldürüyor.
ŞOK Aktüel Ürünler
Aprilla Araç İçi Süpürge 149,90 TL'den satılıyor
Oto Cam Sileceği 24,95 TL'den satılıyor
Oto Paspas 4 parça Set 129,90 TL'den satılıyor
Lastik Tamir Kiti 39,95 TL'den satılıyor
Expert By Araç Ürünleri 29,95 TL'den satılıyor
Kokusuz Küllük 5,99 TL'den satılıyor
Araç Temizleme Eldiveni 14,95 TL'den satılıyor
Koltuk Arkası Organizer 24,95 TL'den satılıyor
Çekme Halatı 79,95 TL'den satılıyor
Oto 5 Litre Cam Suyu 39,95 TL'den satılıyor
Radyatör Antifirizi 69,95 TL'den satılıyor
Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 119,90 TL'den satılıyor
Gokidy 6’lı Boyama Yumurtaları 24,95 TL'den satılıyor
Matchbox Tekli Arabalar 24,95 TL'den satılıyor
Minecraft Mini Karakterler 16,95 TL'den satılıyor
Pilsan Modern Bloklar 89,95 TL'den satılıyor
Pilsan Sevimli Hayvanlar 99,95 TL'den satılıyor
ASUS Amd Reyzen 16 GB DDR4 256 GB SSD Freedoos Gaming PC 7499 TL'den satılıyor
ASUS Amd Reyzen 4 GB DDR4 256 GB SSD Freedoos Gaming PC 9999 TL'den satılıyor
Asus Amd Reyzen 6 GB ekran k artlı 16 GB DDR4 512 GB SSD Diskli Gaming PC 13399 TL'den satılıyor
Asus Amd Reyzen5 4 GB ekran kartlı 16 GB DDR4 512 GB SSD Diskli Gaming PC 14999 TL'den satılıyor
Asus Amd Reyzen5 12 GB ekran kartlı 16 GB DDR4 512 GB SSD Free Doos Gaming PC 17999 TL'den satılıyor
Asus Monitör 2499 TL'den satılıyor
Asus Gaming Monitör 3,199 TL'den satılıyor
Asus Oyuncu Kulaklık 799 TL'den satılıyor
Asus Mekanik Oyuncu Klavye 1599 TL'den satılıyor
Asus Oyuncu Mouse 299 TL'den satılıyor
Asus Projeksiyon 5499 TL'den satılıyor
Hugel 12V-60 Amper Akü 799,90 TL'den satılıyor
BİM Aktüel Ürünler
Güral Porselen Demlik 119 TL'den satılıyor
Chef’s Pro Karnıyarık Tenceresi 129 TL'den satılıyor
Orta Boy Çaydanlık 279 TL'den satılıyor
Benante 6’lı Porselen Çay Tabağı 79 TL'den satılıyor
LAV 12 Parça Alya Çay Seti 99 TL'den satılıyor
LAV 3’lü Meşrubat Bardağı 42,50 TL'den satılıyor
LAV 3’lü Su Bardağı 39,50 TL'den satılıyor
LAV Şekerlik-Reçellik 24,50 TL'den satılıyor
Paşabahçe Renkli Casablanca Kahve Fincanı 99 TL'den satılıyor
Glass in love Altın Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 79 TL'den satılıyor
Desenli Kahve Bardağı 4,75 TL'den satılıyor
Ahşap Kulplu Metal Tepsi 79 TL'den satılıyor
Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL'den satılıyor
Paslanmaz Süzgeç 24,50TL'den satılıyor
Silikon Tutacak 14,50 TL'den satılıyor
Chef’s Kek Kalıbı Çeşitleri 49,50TL'den satılıyor
Pasta Servis Seti 119 TL'den satılıyor
İki Katlı Kurabiyelik 89TL'den satılıyor.
Paşabahçe Billa Patisserie 3 Katlı Saklama Kabı 79 TL'den satılıyor
Paşabahçe Patisserie Büyük Boy Servis Tabağı 49,50 TL'den satılıyor
Rakle Ölçü Bardağı 15 TL. Cam 3’lü Kase 39 TL'den satılıyor
Çay Tabağı 6’lı Set 69TL'den satılıyor
Ayaklı Kek Tabağı 79 TL'den satılıyor
Benante Sufle Kabı 17,50 TL'den satılıyor
Merdane 47,50 TL'den satılıyor
Yağ ve Sos Şişesi 15 TL'den satılıyor
LAV Misket Tatlı Sunumluğu 49 TL'den satılıyor
Glass in Love Cam Sunumluk 129 TL'den satılıyor
Ölçülü Silikon Hamur Matı 69 TL'den satılıyor
Krema Pompası 13,50 TL'den satılıyor.
Hamur Porsiyonlayıcı 57,50 TL'den satılıyor
Un Eleği 18,50 TL'den satılıyor
Okyanus Tek Fiyat Plastik Ürünler 9,90 TL'den satılıyor
Kadın Welsoft Kapüşonlu Sweat 99 TL'den satılıyor
Kadın Desenli Polar Alt 59 TL'den satılıyor
Erkek Polar Bere 34,50 TL'den satılıyor
Kadın Ponponlu Bere 39,50 TL'den satılıyor
Erkek Polar Boyunluklu Bere 34,50 TL'den satılıyor
Penti Termal Külotlu Çorap 59 TL'den satılıyor
Mini Bal Kabağı 19,50 TL'den satılıyor
Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 199 TL'den satılıyor
İçi Kürklü Eva Terlik 109 TL'den satılıyor
Kadın Peluş Çapraz Terlik 37,50 TL'den satılıyor
Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 99 TL'den satılıyor
Benante Kupa 129 TL'den satılıyor
Benante Fanuslu Kahvaltılık 149 TL'den satılıyor
Kapı Önü Paspası 40×60 cm 12,50 TL'den satılıyor
Çok Amaçlı Bez Çanta 29,50 TL'den satılıyor
Molinella Fırın Eldiveni 15 TL'den satılıyor
Kırlent Kılıfı 37,50 TL. Runner 52,50 TL'den satılıyor