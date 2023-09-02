Yatırımcılar bir yandan piyasaları takip ederken bir yandan da 2 Eylül 2023 Cumartesi günü dolar, euro ve sterlinin güncel fiyatlarını merak ediyor. Anlık değişimin bile önemli kazanç ya da kayıplar getirdiği piyasada güncel rakamlar heyecanla bekleniyor. Şimdi ayrıntılara bakalım.

Türk Lirası (TL) karşısındaki döviz kurları günlük olarak dalgalanmaktadır. Sizi bilgilendirmek için, 2 Eylül itibariyle Dolar, Euro, Sterlin ve diğer döviz kurlarının son fiyatlarını bir araya getirdik. 2 Eylül 2023 tarihinde Dolar ile Euro arasındaki güncel kurun yanı sıra Sterlin’dei son kur bilgilerini de sizinle paylaşacağız. Bunun yanında, bankalararası piyasadaki Dolar ve Euro satış fiyatları da dahil olmak üzere döviz kurlarındaki en son güncellemeleri sunacağız. İşte detaylar…

DOLAR SAKİN SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Faiz artırımını takip eden 27 aylık bir sürenin ardından dolar önemli bir yükseliş hareketi yaşadı ve art arda rekorlar kırdı. Ancak Kurban Bayramı tatili boyunca sabit kalarak 26 liranın altına geriledi. Bu düşüşün ardından dolar bir kez daha 26 lira sınırında seyrediyor. Kısa bir süreliğine 27 lirayı aşan dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 75 baz puanlık faiz artırımıyla geri adım attı ve şimdi toparlanmaya çalışıyor. Dolar yeni güne nasıl başlayacak? Dolar yeni haftaya yükselişle başladı ve yeni faiz artırımının ardından bir kez daha yükseldi. Dolar 27 lira civarında tepki verdi ve şu anda 26 lira civarındaki seviyelerini koruyor. Şimdi dolar, euro ve sterlin için güncel kurlara bir göz atalım

2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ DOLAR VE EURO NE KADAR?

Güncel dolar, sterlin ve euro rakamları 2 Eylül 2023 Cumartesi günü şöyle:

Dolar: 26,67 (Alış) - 26,71 (Satış)

Euro: 28,75 (Alış) - 28,86 (Satış)

Sterlin: 33,50 (Alış) - 33,67 (Satış)

1 dolar = 26,71 TL