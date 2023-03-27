2 bankanın yapmış olduğu kampanya gece duyuruldu: Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak onay alın

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından yapılan yeni duyuru sonrasında cep telefonları üzerinden mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere bu gece başlayan yeni bir kredi kampanyası duyurusu paylaşıldı. nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvuru şartlarına uygun olarak Kredi ödemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve nakit kredi ödemelerinden faydalanarak Kredi işlemlerinizi hesaplarınıza yatıracağınız bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi olabileceksiniz ve kredi işlemlerinizi hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi başvurusunu cep telefonları üzerinden SMS atarak yapacak olan tüm vatandaşların özellikle banka müşterileri olmaları durumunda masrafsız olarak Kredi seçeneklerinden faydalanmaları halinde Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılmaktadır. Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilirken nakit kredi işlemlerinden faydalanmak isteyen kişiler ücretli mesaj atarak ne kadar kredi onayı aldığını görebileceklerdir.

50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız şartlara uygun olan vatandaşlar bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndererek Kredi başvurusunda bulunabilirler.