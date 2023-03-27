TC kimlikle 27.000 TL nakit kredi ödemesi bugün resmen başladı ve son dakika duyuruldu...

27.000'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunmak için başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başladı ve Akbank TC kimlik numaranız üzerinden bugün resmen Kredi ödemelerini başlattığını açıkladı.

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak ve ödeme alacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılarak Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği duyuruldu. Akbank yapmış olduğu bireysel tüketici kredisi kampanyasında kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirirken banka müşterisi olup Kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşların özellikle de bu banka üzerinde hesabı olması durumunda Kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak kullandıracağını açıkladı.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verilmektedir. Akbank belirtilen ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların sms ile ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırladı ve bu kredileri Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere sunacak. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmından 44-25 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numarasını yazarak bu mesajı göndermesi gerekiyor.

Akbank Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme vererek Kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır.