2 Bankadan Sıra Beklemeden Ödeme Alın! ATM Üzerinden 10 bin TL Ödenecek

Bankalardan kredi almak artık oldukça zor bir hale geldi. Gerek yüksek faiz oranları, gerekse ödeme koşullarının ağırlığı insanları alternatif yöntemlere yöneltmekte. Son zamanlarda birçok kişi, nakit ihtiyacını karşılamak için QNB Finansbank ve Yapı Kredi ATM'lerine başvuruyor.

Neden QNB Finansbank ve Yapı Kredi ATM'leri?

Bu iki bankanın ATM'leri, mevcut kredi kartınızın limiti doğrultusunda anında nakit çekmenize olanak tanıyor. Üstelik bu işlem için herhangi bir ek ücret ödemenize de gerek yok. ATM'lerden anında nakit çekebilir, sonrasında borcunuzu kolayca taksitlendirebilirsiniz.

Kredi almanın zorlaştığı bu dönemde, ATM'lerden kolayca para çekebilme fikri, birçok kişi için oldukça cazip hale geldi. QNB Finansbank ve Yapı Kredi ATM'leri, kolaylıkla ulaşılabilen birçok noktada hizmet vermektedir. Bu sayede ihtiyaç anında, müşteriler kuyruk beklemeden hızlıca nakit ihtiyacını karşılayabilir.

Kredi kartı kullanmayan kişiler de bu ATM'lerden yararlanabiliyor

Bazı bankalar, ATM'lerinden sadece kredi kartı olan müşterilerin yararlanmasına izin veriyor. Ancak QNB Finansbank ve Yapı Kredi ATM'leri, sadece kredi kartı kullanmayan müşterilerin de bu hizmetten yararlanabilmesi için farklı bir seçenek sunuyor. QNB Finansbank, Bankamatik Kartsız İşlemler (BKM) sistemini kullanarak müşterilerine hizmet verirken, Yapı Kredi Bankası da müşterilerine "mobil şube" uygulaması ile hizmet sunuyor. Bu uygulamalar sayesinde kredi kartı olmadan bile kolayca ATM'lerden para çekmek mümkün hale geliyor.

Sıra beklemek zorunda kalmadan para çekebilirsiniz

Bankalarda kredi çekmek için sıra beklemek, işlemlerin en sıkıcı kısmıdır. Ancak QNB Finansbank ve Yapı Kredi ATM'leri ile bu sorun tarihe karışıyor. Bu ATM'lerde, dakikalar içinde nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz